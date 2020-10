Aktuelt Utelivsbransjen Utelivet i Stavanger og Sandnes går tilbake til normale åpningstider Men kommunene er klare for å redusere åpningstidene igjen dersom det blir nødvendig. Publisert: 12. oktober 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Pernille Filippa Pettersen

Slik så det ut i Stavanger sentrum natt til 9. august da skjenkeforbudet trådte i kraft. Nå, rett over to måneder senere, opphører forbudet. FOTO: Fredrik Refvem

Utelivsbransjen i både Stavanger og Sandnes får nå lov til å gå tilbake til normale åpningstider.

– Vi har drøftet saken i beredskapsledelsen i kommunen. Her har vi kommet fram til at vi ikke har en smittesituasjon som tilsier at vi må ha strengere praksis i Stavanger, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

– I Sandnes følger vi de nasjonale retningslinjene og skjenkestopp oppheves i natt, sier kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik.

For to uker siden mente smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannessen, at det var i tidligste laget å la utestedene gå tilbake til normale åpningstider. Nå har han skiftet mening. FOTO: Jon Ingemundsen

Situasjonen har bedret seg

Siden 9. august har det ikke vært lov å servere alkohol etter klokka 24, men ved midnatt opphører skjenkeforbudet. Dette skjer etter at regjeringen den 30. september lettet på flere koronatiltak.

For to uker siden mente imidlertid smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannesen, at lettelsene kom i tidligste laget.

Nå har han skiftet mening.

– For to uker siden var situasjonen mer uavklar. Da jobbet vi fortsatt med saken om bussturen og hadde en oppsving av tilfeller med ukjent smittekilde, men situasjonen har blitt bedre, sier Johannesen.

I Stavanger er det ikke registrert nye smittetilfeller siden 8. oktober. I Sandnes ble det registrert et nytt tilfelle av korona mandag.

Ingen smitte ved utesteder

Men hverken Sandnes eller Stavanger kommune har opplevd smitte som kan spores tilbake til utesteder.

Dette har vært blant hovedargumentene til utelivsbransjen de siste to månedene.

Utestedene har også pekt på at det er bedre å ta seg en øl på steder hvor det er plassert ut håndsprit og det legges opp til avstand, i stedet for å samles til fest hjemme.

Likevel ble det tatt forholdsregler da det ble kjent at en smittet person hadde vært innom baren Martinique på Nytorget. Gjester ble oppfordret til å teste seg og utestedet var koronastengt i én dag. Alle ansatte ved baren testet negativt.

– Jeg var ikke så bekymret i dette tilfellet, men det var bedre å være på den sikre siden, sier Johannesen om hendelsen.

– Vi mener at det ikke er noe vits i å stenge utestedene tidlig hvis smitten hovedsakelig kommer fra utlandet. Vi følger situasjonen nøye og vil gjøre forløpende vurderinger hvis situasjonen endrer seg, sier Torvik i Sandnes kommune.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, kan det bli aktuelt å stramme inn åpningstidene igjen, bekrefter Stavanger-ordfører, Kari Nessa Nordtun. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

Kan redusere åpningstider igjen

Selv om åpningstidene til utestedene nå går tilbake til normalen, betyr ikke det at pandemien tar en pause. Derfor kan det bli aktuelt å redusere åpningstidene igjen, dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Ja. Hvis vi opplever at utelivsbransjen ikke klarer å overholde smitteverntiltak, eller om vi opplever spredning av smitte, må vi vurdere ulike tiltak, sier ordfører Nessa Nordtun.

– Hvis smitten øker og vi får mer vill smitte, kan det bli aktuelt å innføre innskrenkinger. Akkurat nå er det ingen grunn til å gjøre det, sier Torvik i Sandnes.

