Bildet til Jørg Arne fikk mange til å le. Plutselig dukket det opp i en nettbutikk

Publisert: 18. april 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik presenteres «Sydvester Stallone» på nettbutikken Godthaill.com. Illustrasjonen er laget av Jørn Arne Jørgsensen fra Sandnes, men han har ikke gitt selskapet tillatelse til å bruke bildet hans. FOTO: Skjermdump Godthaill.com

Jørg Arne Jørgensen fra Sandnes elsker ordspill. Så mye at han har en egen Instagram-konto hvor han legger ut selvlagde memes som han synes er ganske festlige.

I januar publiserte han et bilde av den barske skuespilleren Sylvester Stallone. Tvisten var at amerikaneren hadde pipe, sydvest og grått skjegg.

Navnet ga seg selv: Sydvester Stallone.

Men det var ikke bare Jørgensen og de 2000 følgerne hans på Instagram som syntes at bildet var festlig.

– I forrige uke ble jeg gjort oppmerksom på at det var til salgs i en nettbutikk, forteller Jørgensen.

Dette er originalen som Jørgensen delte med sine følgere:

Burde spurt om lov

På Godthaill.com er det nå mulig å bestille både kopper og t-skjorter med bildet som Jørgensen har laget.

– Først tenkte jeg at det var litt morsomt at noen likte bildet så godt at de ville trykke det opp. Men når man først skal tjene penger på det, så syntes jeg det hadde vært greit om de spurte meg først, sier Jørgensen.

Før dette hadde han aldri hørt om nettbutikken som deler navnet sitt med det nordnorske uttrykket for god fiskelykke.

– Jeg aner ikke hvordan de har fått tak i bildet. Egentlig er jeg ganske konfliktsky, men jeg sendte en mail på to linjer hvor jeg ba dem om å fjerne det, men har aldri fått svar, sier Jørgensen.

Jørn Arne Jørgensen er lektor og skribent, men en morsom hobby er å lage memes som han publiserer på Instagram-kotoen sin. FOTO: Pål Christensen

Vil ikke svare

Nettbutikken drives av Intertrykk AS og holder til i Bodø. Når Byas ringer, ønsker ikke daglig leder Terje Larssen å kommentere saken. I en tekstmelding hevder han imidlertid at selskapet aldri har fått beskjed av Jørgensen om å fjerne illustrasjonen.

Samtidig sender han ballen tilbake til Jørgensen og lurer på hvordan han har opphavsrett til å bruke bildene.

– Jeg har heller ingen opphavsrett. Jeg lager bildene som en del av «meme-kulturen» på internett. Jeg gjør dette for gøy og legger det ut på sosiale medier, men samtidig tjener jeg ikke penger på dette, svarer Jørgensen.

Byas har også vært i kontakt med styreleder i Intertrykk AS, Kristian Mikalsen.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan selskapet fikk tak i bildet av Sydvester Stallone.

Når Byas spør hvordan selskapet jobber for å skaffe motiver til produktene i nettbutikken, og eventuelt om disse rappes fra internett, avslutter Mikalsen samtalen.

Den folkekjære barnebokforfatteren Anne-Cath. Vestly har ikke klart å unnslippe påfunnene til Jørgensen. FOTO: Jørg Arne Jørgensen

Gråsone og brudd

Førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Torger Kielland, er ekspert på opphavsrett.

En fotograf har opphavsrett til et bilde som han eller hun har tatt. Dette bildet kan ikke brukes av andre uten samtykke, men...

– Dersom man gjør så store endringer med et bilde at det ikke lenger er likt det opprinnelige verket, så går man klar av opphavsrett, sier han.

Kielland forteller at det kan argumenteres for at verkene som blir til gjennom «meme-kulturen» på internett, kan anses som parodier, og dermed kan anses som selvstendige verk.

Øverst på nettbutikken dukker illustrasjonen til Jørgensen opp. Den kan du få trykket opp på en kopp eller t-skjorte. Nettbutikken ønsker ikke å kommentere hvordan de fikk tak i bildet. FOTO: Skjermdump Godthaill.com

FAKTA: Dette sier åndverksloven om bearbeidelser § 6. Bearbeidelser mv. Den som oversetter eller på annen måte bearbeider et åndsverk eller overfører det til en annen litterær eller kunstnerisk form, har opphavsrett til verket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det i strid med opphavsretten til originalverket. Opphavsrett er ikke til hinder for at det skapes nye og selvstendige verk gjennom å benytte eksisterende verk. Opphavsretten til det nye verket er i så fall ikke avhengig av opphavsretten til originalverket. Kilde: Lovdata

Dette betyr at Jørgensen beveger seg i en gråsone. Nettbutikken begår imidlertid et klart brudd på opphavsretten.

– Den som har skapt en parodi har opphavsrett til parodien, understreker Kielland.

Han legger til at det ikke spiller noen rolle om noen tjener penger på andres verk eller ikke.

– Et brudd på opphavsretten er et brudd på opphavsretten, uavhengig om man gjør det for gøy eller selger et produkt, sier Kielland.

Andre memes som Jørgensen har laget spiller på serien Emil i Lønneberget og krigsfilmen Platoon. FOTO: Jørg Arne Jørgensen

Egen butikk?

Instagramkontoen til Jørgensen har i skrivende stund 444 innlegg. Disse bildene er nærmest utelukkende dedikert til ulike ordspill.

Som «E-mail fra Lønneberget», «Mahatma Candy», «Platon» og «Anne Khat Vestly».

Jørgensen understreker at han ikke er sint eller bitter for at noen rappet bildet hans. Han ser heller på situasjonen som en kickstarter til å begynne med noe selv.

Hvis andre kan tjene penger på dette, kan kanskje han gjøre det samme?

– Jeg har vel bestemt meg for å starte opp et selskap der jeg kan selge noen av disse produktene, sier Jørgensen.

– Hvordan gjør du det da med opphavsretten?

– Dette må jeg selvsagt skaffe til hvert enkelt bilde, sier han.

