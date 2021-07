Aktuelt Sandnes Utelivet i Sandnes har mistet en generasjon, men ser nå muligheten for å få den tilbake Stavanger er Nord-Jærens utelivshovedstad, men nå skjer det noe i Sandnes. Til og med kommunen er overrasket over pågangen. Publisert: 08. juli 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mange ønsker å drive serveringssted i Sandnes. Blant annet Marius Halås (t.v.) og John Tolleshaug, som skal åpne Spot Nattklubb i de gamle nattklubblokalene til Storm i Julie Eges gate. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi gikk rundt i byen og kikket inn vinduene til tomme lokaler, det så nok veldig rart ut, sier Marius Halås og smiler.

Det begynner å bli noen måneder siden nå, men til slutt landet han og medeierne i Spot Nattklubb på det gamle Storm-lokalet i Julie Eges gate i Sandnes sentrum.

Den framtidige nattklubben er i skrivende stund en byggeplass. Sittegruppene er støvete, på dansegulvet er det materialer, verktøy og verneutstyr.

– Utelivet i Sandnes har ligget litt brakk, men nå skjer det mye her. Amfi Vågen pusses opp, Ruten har blitt ny, flere har etablert seg i Langgata. Et større utvalg trekker folk, og folk trekker folk, sier Halås.

Kun plakatene i vinduet gir et hint om hva som kommer. Eierne håper at Spot Nattklubb kan åpne før Blinkfestivalen arrangeres første helga i august. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

20 søknader

En oversikt Byas har fått fra Sandnes kommune viser at det siden begynnelsen av 2020 fram til i dag er blitt innvilget 16 søknader om skjenkebevilling. I tillegg er fire søknader fortsatt til behandling (se faktaboks).

Av de totalt 20 søknadene kan seks steder regnes som rene barer eller nattklubber. Resten er restauranter eller utesteder som også tilbyr en matbit. 17 av stedene har åpnet eller ønsker å åpne i Sandnes sentrum.

FAKTA: Bevillingssøknader til Sandnes kommune Siden starten av 2020 har disse stedene fått innvilget skjenkebevilling: Spor 3, Kirkegaten 1

Inside Kong Oscar Sandnes, Rådhusgt 4

Sakura Sushi, Vågsgaten 18

The End, Storgata 45

iSushi Sandnes, Langgata 57

Chai Nashta by Mogul India, Vågsgata 16

Scenen, Langgata 26

Plagiat Bar, Langgata 23

Lille India Sandnes, Langgata 8a

Drøøs, Langgata 48

La Piola Ristorente, Olav Kyrres gate 2

KultBar, Mauritz Kartevolds plass 1

Sabrura, Gamle Stokkavei 1 (Kvadrat)

Braai, Mauritz Kartevolds plass 1

Spot – Bar & Nattklubb, Julie Eges gate 10

Déjà vu delikatesse, Gamle stokkavei 1 (Kvadrat) Disse søknadene er fortsatt til behandling: SOI 4, Kirkegaten 4

Shaker Lounge & Terrace, Olav Kyrres gate 1

Diggbar, Vågsgata 15

Sviland Bistro, Svilandsveien 231 OBS: Nattklubben til Tom & Lello, som skal åpne i Amfi Vågen, er ikke på lista siden eierne ikke har søkt kommunen om skjenkebevilling ennå. Kilde: Sandnes kommune

Søknadene kommer samtidig som bransjen har blødd kraftig på grunn av koronaregler og smittevernhensyn. Selv om kalenderen i dag viser juli 2021, er normalen fortsatt ikke tilbake for bransjen.

– Jeg er overrasket over at såpass mange nye steder etableres under pandemien, skriver kommuneadvokat Rune Kanne i en e-post til Byas.

Det er avdelingen hans som behandler søknadene som kommer inn. Kanne går ikke så langt som å kalle det for en «åpningsboom», men han synes det er svært spesielt siden situasjonen er som den er.

– Det har de siste årene blitt etablert en del nye steder i Sandnes, og selv om Stavanger selvsagt er den store utelivsbyen på Nord-Jæren, så tror jeg at flere og flere får opp øynene også for Sandnes, skriver Kanne.

Fem selskaper har søkt og fått innvilget skjenkebevilling i Langgata siden starten av fjoråret. Blant dem er Plagiat Bar, som eies av Kim Nilssen (t.v.), Johannes Kay og Christel Thulin. FOTO: Jon Ingemundsen

Gleder seg over konkurrentene

Siden november har Johannes Kay drevet Plagiat bar i Langgata. Ett av Sandnes’ nye serveringssteder som har åpnet under pandemien.

– Vi var ganske klare på at dette var noe vi ville gjennomføre uansett, sier han.

– Til tross for pandemi og dårlig forutsigbarhet?

– Vi gjorde mye før koronaen kom. Målet var å åpne i mai 2020, men den åpningen ble naturligvis utsatt. Starten ble annerledes, men vi ønsket å bidra til å øke mangfoldet av spise- og drikkesteder. Noe en by med 80.000 innbyggere fortjener, sier Kay.

Selv om han har fått mange flere konkurrenter, klarer han ikke gjøre annet enn å glede seg over alle som ønsker å starte opp i byen.

Forhåpentligvis kan dette tette en lekkasje som har plaget gaukene lenge.

Sverger til Stavanger

– Når jeg drar på byen, drar jeg alltid til Stavanger.

Dommen er hard fra 22 år gamle Oskar Samuelsson. Selv om han har vokst opp på Trones, sverger han til utestedene i nabobyen.

– Både livet og utelivet er bedre der, legger han til.

Kompisene Oskar Samuelsson (t.v.) og Alan Kvindesland sverger til utelivet i Stavanger, selv om begge har vokst opp i Sandnes. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kompisen Alan Kvindesland (23) nikker.

– Det er der alle går. Det er der vi møtes, sier 23-åringen.

– Har dere noen venner som helst ønsker å gå på byen i Sandnes?

De ser raskt bort på hverandre, smiler, før de begge svarer i kor:

– Nei.

– Har mistet en generasjon

Denne nøtta er hard å knekke. Vorspiel-toget retning Stavanger går gjennom hjertet av byen. 18 minutter tar det.

Men det går faktisk ett minutt raskere andre veien, ifølge reiseplanleggeren til Vy.

– Før gikk folk fra Stavanger ut på byen i Sandnes, sier Michael Ravndal, som mimrer om da Sandnes hadde lengre skjenketider enn nabobyen.

Michael Ravndal har drevet utestedet Tribute siden 2002. Han håper at oppblomstringen av serveringssteder fører til at flere vil gå ut på byen i Sandnes. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han er en ringrev i Sandnes’ uteliv. I nærmere 20 år har 46-åringen drevet utestedet Tribute. I løpet av pandemien åpnet han også nattklubben The End.

– Hvis utelivet i Sandnes fortsetter å vokse på den måten det gjør nå, så lover det bra. Vi har mistet en generasjon til utelivet i Stavanger. Det blir vanskelig å få den tilbake igjen, men ikke umulig, sier han.

Et bedre og variert utelivstilbud er nøkkelen for å tette lekkasjen, tror Heidi Roos, som er daglig leder i Værtskapet, en bransjeorganisasjon for serveringsstedene i Sandnes.

– Et kjøpesenter har gjerne 10 klesbutikker, men det er en grunn til at sammensetningen er som den er. Dette store mangfoldet på utelivsfronten er gjerne noe Sandnes har manglet. Tilbudet har vært ganske ensformig, men nå begynner det å bli noe for alle, sier hun.

Spot Nattklubb begynner å ta form. Bildet viser andre etasje som skal huse selve klubben. Her vil det være åpent fredager og lørdager. I underetasjen blir det lounge og roligere musikk. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Rutinerte utelivsaktører

Mange av aktørene som nå holder på eller nylig har startet opp sine nye steder i Sandnes, har vært i gamet fra før.

Inside er en kjede. The End-eieren driver også Tribute. Plagiat-eieren er medeier på Delikatessen. Gründerne bak utestedet Drøøs er blant annet Mikal Berge Tengesdal som eier Petite og Melkebaren, samt Roger Malmin som er daglig leder ved restauranten Noi.

Rutinerte utelivsaktører som tar sjansen når markedet ligger brakk.

Spot Nattklubb har også en terrasse hvor eierne ønsker å sette opp ståbord og sittegrupper. Mye av arbeidet gjøres selv. Både Halås og Tolleshaug har totalrenovert hvert sitt hus. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er noe helt annet å etablere seg nå enn om markedet hadde vært på topp. Avtalen vi fikk var fornuftig, sier daglig leder ved den nye nattklubben Spot, John Tolleshaug.

Også Spot-duoen er rutinerte. Tolleshaug har drevet bar på Jørpeland i ti år. Kollega Halås har jobbet ved Stavanger-utestedene Hexagon, Ittepå og Taket.

Men som mange andre så også de to muligheten i Sandnes.

– Byen er i alle fall på vei i riktig retning. Det er mange flinke folk som etablerer seg her, eller som ønsker å gjøre det. Men alt avhenger av at folk benytter seg av tilbudene, sier Halås.

