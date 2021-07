Stjal passord - sjekk om du har brukt disse appene

Søkte jobb hos Rema 1000: – Synes det var veldig kjipt

Da jenta søkte på jobben som butikkmedarbeider, fikk hun spørsmål som ikke bare fikk henne og moren til å reagere, men også regionkontorleder for Handel og Kontor. – Vi skjønner at det er et uheldig spørsmål å ha med, derfor er det allerede bestemt at spørsmålet fjernes, svarer presseansvarlig i Rema 1000.