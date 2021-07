Aktuelt Universitetet i Stavanger (UiS) Karakterkravet har aldri vært høyere: Silje kom gjennom nåløyet Poenggrensen for bachelorprogrammet i paramedisin er det høyeste poengkravet noensinne for en utdanning ved UiS, noe som både gleder og viser et behov for flere studieplasser. Publisert: 23. juli 2021, 16:13 Ingeborg Undheim

Ingeniør Silje Andresen skal tilbake til skolebenken i høst for å bli paramedisiner. FOTO: Jan Inge Haga

Tallene fra hovedopptaket til Samordna opptak er ute. Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er det bachelorprogrammet i paramedisin som i år igjen beholder førsteplassen for høyest poenggrense.

Silje Andresen (36), som er utdannet ingeniør, er en av dem som skal begynne på paramedisin-studiet ved UiS til høsten. Nå er hun klar for å gjøre det hun føler hun passer best til.

– Jeg gleder meg veldig til å starte, og synes det er veldig kult at vi starter med praksis allerede andre semester. Det er en fin måte å tilegne seg kunnskap på, forteller hun.

Fra petroleumsteknologi til paramedisin

Da kommende paramedisin-student Andresen var 19 år, startet hun på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen, men sluttet til fordel for petroleumsteknologi ved UiS i 2006.

LES MER: Fester, spill og turneringer er noen av aktivitetene denne gjengen kan se fram til

LES MER: Forbrukerrådet advarer studenter mot å takke ja til usett hybel

Siden hun ble ferdig med ingeniørstudiet i 2009, har hun arbeidet som ingeniør, men har siden innsett at hun ikke ønsker å bruke resten av arbeidsårene til å sitte på et kontor.

– Jeg begynte jo å studere medisin fordi jeg ønsket å jobbe innen helse. Det er ikke det at jeg ikke føler at man bidrar med noe som ingeniør, men jeg har lyst å jobbe med mennesker. Det er mer konkret, og det er viktig for meg å føle at jeg har gjort dagen bedre for andre etter en arbeidsdag, sier Andresen.

Andresen gruer seg noe til synene som kommer til å møte henne i løpet av sin tid som paramedisiner. Likevel ønsker hun å få en jobb som ambulansemedarbeider etter studiene er avsluttet.

Hun tror erfaringene og opplæringen vil gjøre henne i stand til å møte krevende og akutte situasjoner på en roligere og profesjonell måte.

Silje Andresen satser på å få en jobb som ambulansemedarbeider etter studiet er unnagjort. FOTO: Jan Inge Haga

Har ventet i tre år

Med tre barn, hvorav siste kom til verden for rett under to år siden, har Andresen sett seg nødt til å vente med å søke seg til det populære studiet.

– Da paramedisin kom til Stavanger, tenkte jeg umiddelbart at dette var et studie jeg ønsket å begynne på, men det er ikke før i år jeg har tenkt at jeg vil få tid.

LES MER: Anders (32) er hjelpepleier, sykepleier og lege: Slik klarte han det

LES MER: Studie: Over halvparten av studentene er ensomme

Å sjonglere familieliv og småbarn med studier kan være litt av en kabal å løse, men Andresen er innstilt på at hun skal klare begge deler.

– Jeg har stilt meg selv spørsmålet om hvordan jeg skal få tid til alt, men jeg kan ikke la det stoppe meg.

Begynte treningen i januar

I tillegg til krav om visse studiekompetanser, politiattest, medisinsk test og krav om førerkort, må søkerne til paramedisinstudiet også bestå en fysisk opptaksprøve.

– Jeg begynte treningen i slutten av januar. Det er visst løpetesten de fleste stryker på, så da tok jeg det med meg i tankene underveis.

Selve testen gjorde hun på egen hånd. På grunn av korona skulle alle sende inn en egenerklæring hvor de skrev under på at de hadde bestått de fysiske testene.

Kommunikasjonsrådgiver ved UiS Susanna King. FOTO: Privat

Viser behov for flere studieplasser

For det ordinære opptaket til bachelorprogrammet i paramedisin er poenggrensen hele 61,1. Det er det høyeste poengkravet noensinne for en utdanning ved UiS, ifølge kommunikasjonrådgiver ved universitetet Susanna King.

– Det er veldig kjekt at så mange ønsker å ta denne utdanningen, men poenggrensen viser også at konkurransen om plassene er tøff og at det er et behov for flere studieplasser, sier King.

Tre av de mest populære studieprogrammene ved UiS er nysatsninger som har blitt opprettet de siste tre årene. Bacheloren i paramedisin startet først i 2019.

– Vi ser at helseorienterte studier er på topp nasjonalt, og det er veldig oppløftende å se at våre studiesatsninger samsvarer med studentenes ønsker, sier King.

Paramedisinstudiet er populært, noe som viser seg igjen i poengkravet.

– Karakterer er ikke alt

Poengkravene for å få en studieplass ved bachelorprogrammet i paramedisin har økt med årene, og Andersen tror det henger sammen med at det er et populært studium. I tillegg til å måtte bestå de fysiske testene, filtreres plassene ut til dem som har høyest antall studiepoeng.

Debatten om presentasjonspress og karakterjag har økt særlig etter et debattinnlegg i Aftenposten i slutten av juni, hvor 19 år gamle Kine Amalie Berg Ottesen kritiserer sin egen skole for å dele ut gavekort på 1000 kroner til de to elevene i klassen med best karaktersnitt.

– Jeg ser at de høye poengkravene kan legge press på dem som ønsker å komme inn på helsestudier både her, i Oslo og i Bergen. Det er så klart dumt om folk føler et karakterpress, særlig for dem som jobber og jobber og ikke får det til. Karakterer er jo ikke alt, og det er ikke slik at de som ikke kommer inn ikke er gode nok, sier Andresen.

Ingeniør-utdannede Andresen gleder seg til å ta fatt på studielivet igjen, men tror det sosiale blir noe begrenset sammenlignet med da hun var 19 år. FOTO: Jan Inge Haga

Et noe begrenset studentliv

Den utdannede ingeniøren ser fram til å starte på noe nytt, selv om det kanskje ikke blir helt slik det var da hun startet medisinstudiene i Bergen i 2004.

– Jeg husker tilbake til da jeg var student i 19–20-årene, og det er klart at dette blir noe helt annet, humrer Andresen.

10 av studieplassene er reservert for førstegangssøkere, mens de resterende plassene er åpne for det ordinære opptaket. Andresen tror at det vil bli en god aldersblanding, og at alle kan lære av hverandre.

Vil du delta på opplegget i fadderuken?

– Ja, kanskje noe. Jeg føler meg ganske fleksibel når det gjelder å omgås folk i alle aldre, og tenker det er viktig å hive seg inn i det for å komme inn i gruppen. Men min deltakelse blir nok noe begrenset i forhold til de som fortsatt er unge og frie, ler hun.

Publisert: 23. juli 2021, 16:13