Aktuelt Forbrukerrådet Forbrukerrådet advarer studenter mot å takke ja til usett hybel 20. juli er hovedopptaket i Samordna opptak klart, og mange begynner da jakten på studentbolig. Forbrukerrådet advarer mot å takke ja til en hybel usett. Publisert: 19. juli 2021, 11:41 NTB

20. juli får mange vite hvilket studie de har kommet inn på, og ikke minst hvilken by de skal studere i. Forbrukerrådet advarer folk mot å takke ja til en hybel de ikke har sett. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mange fortvilte studenter tar kontakt med Forbrukerrådet i løpet av studieåret, forteller avdelingsdirektør Pia Høst.

– Vi har faktisk hørt om folk som har betalt 20.000 kroner på forhånd, og ankommer studiebyen sin og oppdager at hybelverten ikke finnes. De kan ha lagt ut bilder av en bolig de ikke disponerer, som tillitsfull ungdom slår til på, sier Høst.

Uholdbare forhold

Husleie er blant sakene de får mange henvendelser om.

– Noen forteller at det er uholdbare boforhold, som mugg som henger som et teppe nedover baderomsveggen. Andre har fått hybel som rett og slett ikke er trygg. Den kan for eksempel mangle forskriftsmessig rømningsvei ved brann, sier Høst.

Også uenighet rundt depositum er en gjenganger på forbrukertelefonen.

Høst understreker at pengene skal settes inn på en egen depositumskonto i leietakerens navn.

– Her gjør mange utleiere feil og setter inn pengene på sin egen konto. Da mister studenten kontrollen over beløp som svir ordentlig i en stram studentøkonomi, sier Høst.

Tipsliste

Forbrukerrådet har følgende tips til studenter på hybeljakt:

Se boligen før du betaler.

Bruk kontrakt.

Sjekk hva som er inkludert i husleien.

Undersøk hvilke plikter du får.

Sjekk oppsigelsestiden.

Krev depositumskonto.

Dokumentér skader på boligen sammen med utleier ved inn- og utflytting.

Hold boligen i stand.

Ikke undertegn en avtale for andre. Skal du bo i kollektiv, bør alle undertegne.

Klag hvis utleieren ikke gjør det han skal. Du kan få hjelp av Husleietvistutvalget, forliksrådet eller et konfliktråd.

