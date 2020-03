Aktuelt Entreprenørskap Klare for «Jentemiddagen 2020»: – Skal bli større og bedre for hvert år Årets jentemiddag er symbolsk nok flyttet til kvinnedagen. Én av foredragsholderne er kanskje spesielt omdiskutert. Publisert: 05. mars 2020, 18:45 Erlend Borren Kristoffersen

Arrangørene Asbjørn Rørvik og Gila Hotek arrangerer Jentemiddagen på Clarion Hotel Energy søndag. FOTO: Erlend Borren Kristoffersen

Siden 2012 har studentorganisasjonen Start UiS arrangert Jentemiddagen. Et arrangement som tar sikte på å fremme kvinnelig entreprenørskap.

Gila Hotek (19) er for første gang arrangementsansvarlig for middagen. Hun har store forventninger.

– Målet er at arrangementet skal bli større og bedre for hvert år. I fjor kom det ca 400 personer. Det håper jeg vi overgår i år, sier UiS-studenten.

På årets gjesteliste står blant annet næringsminister Iselin Nybø og influenser/entreprenør Sophie Elise Isachsen.

Årets medlemmer av Start UIS. FOTO: Endre Tesaker Olsen

Mannsdominert

Målet med Jentemiddagen er å motivere flere jenter til å starte for seg selv.

– Vi vil vise at det er en mulig karrierevei også for kvinner. Nå er det kun rundt 25 prosent av gründere i Norge som er kvinner, sier Hotek.

Tidligere har arrangementet funnet sted på høsten. I år er det flyttet til kvinnedagen, 8. mars.

Hotek håper det skal bli en tradisjon for flere å bruke kvinnedagen på Jentemiddagen i årene som kommer.

I valget av foredragsholdere har tanken vært å invitere vellykkede kvinner fra forskjellige bransjer, som kan inspirere, ved å fortelle om hvordan de har lykkes.

Blant dem er omdiskuterte Sophie Elise Isachsen, som vant «Årets Business» under Vixen Awards tidligere i år. På samme utdeling langet Kristin Gjelsvik ut mot sin influenser-kollega, og det kroppspresset hun mener Isachsen er med på å skape.

Influenser Sophie Elise kommer til årets Jentemiddagen. FOTO: Vidar Ruud

Et godt forbilde?

Arrangøren innrømmer at de har snakket om hvorvidt Sophie Elise er det rette forbildet å invitere på kvinnedagen.

– Det har vært oppe til diskusjon hos oss, det skal vi innrømme. Det er fordi hun kanskje ikke er det beste forbildet, men vi kan ikke legge skjul på at hun har gjort det bra som gründer, sier leder Asbjørn Rørvik (27) ved Start UiS.

Rørvik trekker frem at Isachsen er invitert til å snakke om hvordan hun har lykkes som gründer, og hvordan hun har skapt seg et navn.

– Jeg tror de fleste klarer å skille hva som er positivt og negativt. Det å hente ut det beste fra alle tror jeg er veldig viktig. Jeg er veldig spent på hva hun har å si, sier han.

Asbjørn Rørvik og Gila Hotek understreker at Jentemiddagen også er for gutter! FOTO: Erlend Borren Kristoffersen

Vurdert å bytte navn

Generelt jobber Start UiS for å engasjere og motivere studenter til å bli gründere. Siden slutten av oktober har Hotek sammen med tre andre jobbet for at søndagens arrangement skal bli best mulig.

– Det har vært veldig mye jobb, og en bratt læringskurve for meg. Jeg er veldig fornøyd med sånn arrangementet ser ut til å bli. Vi har fått nye sponsorer, nye lokaler og bedre foredragsholdere, sier Hotek.

Duoen understreker også at eventet ikke bare er for kvinner - til tross for navnet.

– Vi har vurdert å bytte navn. Det er lett å forstå at gutta kan føle seg litt ekskludert, sier Hotek.

Hun håper det kommer mange menn, til det som er et arrangement for alle.

– Vi kvinner trenger jo menn som støtter oss i det her. Vi er sammen om det, sier hun.

