Atle (28) sa opp jobben for å sykle fra Sør-Afrika til Sandnes

På toppen av en stang med to hjul skal Atle Gabrielsen Førsvoll denne gangen komme seg fra Cape Town til Norge.

Samtidig som han sykler er planen å ha en innsamlingsaksjon for Redd Barna og deres arbeid rundt om i verden.

– Noen netter har jeg vært helt lammet av frykt for å gjøre dette. Det er mye som kan gå galt, men jeg vil ikke la redselen stoppe meg. Derfor har jeg valgt å prøve, så får jeg heller gi meg om det viser seg å være umulig.

Nepal

Som 19-åring kjøpte Atle en enveisbillett til et av verdens fattigste land, Nepal.

Da han besøkte landet i 2011 hadde det nylig vært et jordskjelv der totalt 8.500 mennesker mistet livet. Det gjorde sterkt inntrykk på ham.

– Etter den turen ble jeg enda mer bevisst på hvor privilegert jeg er og hvilket ansvar jeg har, sier han og fortsetter:

– Derfor bestemte jeg i 2015, da jeg syklet Helsinki – Nordkapp – Lindesnes, at jeg ville samle inn penger til Redd Barnas arbeid i Nepal, til slutt hadde jeg fått inn 33.000 kroner.

Redd Barna

Atle har også hjulpet mange barn som frivillig i flyktningleirer i Hellas. Oppholdet hans der vekket sterk frustrasjon og engasjement.

I Hellas møtte han Redd Barnas ansatte og organisasjonen ble svært viktig for ham. Det var derfor ikke vanskelig å velge hvor pengene skulle gå.

– Det som er så vondt er at barn ikke har muligheten til å påvirke den situasjonen de er i. Barna er blant dem som rammes hardest og er alltid uten skyld. Det tydeligste eksempelet på dette ser vi jo i dag, når det utløser regjeringskrise at Norge hjelper en syk 5-åring med norsk statsborgerskap, sier Atle.

Sist gang han startet en innsamling ble den til mens han syklet. Denne gang har han snakket med Redd Barna på forhånd, laget en nettside og planlagt litt mer.

– Å ha muligheten til å foreta en slik tur er et enormt privilegium. Jeg er stolt av innsamlingsaksjon, men jeg må være ærlig på at det er en bonus og at det finnes nok mer effektive måter å hjelpe Redd Barna på.

Privat.

Hvorfor Sør-Afrika?

Drømmen om Cape Town begynte å spire da han tråkket fra Nordkapp mot Lindesnes på sin forrige sykkeltur.

Da møtte han på en syklist som sa han var på vei til Cape Town. Turen hans fristet ikke mye da, men Atle klarte aldri å legge fra seg tanken om Sør-Afrika.

– For en som er så glad i å reise og oppleve nye kulturer som meg, er sykkelen det perfekte fremkomstmiddelet. Man får en unik nærhet til folk, også er det jo miljøvennlig.

Han tror turen vil ta omtrent et år å gjennomføre og at halvparten av nettene vil bli tilbrakt i telt.

– Turen byr nok på mange utfordringer knyttet til trafikk og varme, men også det å aldri vite hvor man skal sove eller få tak i vann, i tillegg til kommunikasjonsproblemer.

– Jeg bare må

Du tenker kanskje, men hva med jobb? Hva med forpliktelsene han har her i Stavanger?

Selv forteller han at han hadde en veldig kjekk jobb som avdelingsleder i en bedrift i Stavanger. Lenge tenkte han at det ble for dumt å si fra seg jobben «bare for å sykle».

Men etter mye om og men, bestemte han seg likevel for å gjøre det.

– I dag er jeg 28 år uten noen store forpliktelser som holder meg tilbake. Derfor bare må jeg gjør det, dette er en mulighet jeg kanskje aldri får igjen.

Planleggingen av ruta

– Jeg forsøker, med varierende hell, å overbevise mamma og bestemødrene mine om at ruten jeg tar er en trygg «turistrute» gjennom Afrika.

Samtidig er han en eventyrlysten person som liker å ta ting litt på sparket.

Det viser han tydelig når han forklarer hvordan han skal komme seg over diverse hav:

– Vel, når jeg kommer til Kairo kan jeg svinge til venstre mot Marokko og ta ferje derfra, men da må jeg gjennom Libya, som er krigsherjet, og det er ikke aktuelt. Så om jeg har flaks finner jeg et lasteskip eller seilbåt som skal mot Europa.

Ruta gjennom Europa tenker ikke Atle noe særlig på, han går ut ifra at han vil klare seg fint når han er kommet dit om syklingen gjennom Afrika går som smurt.

Ruta gjennom Afrika ser slik ut:

Bedre forberedt

For øyeblikket befinner Atle seg i Cape Town der han driver med de siste forberedelsene, men først han skal nyte ti dager med total avslapning på et meditasjonsretreat.

Sist gang han dro på tur hadde Atle verken GPS eller smarttelefon. Det eneste han brukte var et turistkart med lite detaljer som viste hele Finland på en side.

– Denne gangen er det en langt mer detaljert rute og jeg har med kart, guidebøker, kart-apper med GPS, solcellepanel og vannrensesystem.

– Dog er jeg like dårlig trent fysisk som sist, legger han til.