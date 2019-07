Arvid skulle aldri åpne noe nytt, men så sto lokalet til bakeriet Fredriks tomt

– Her har du verdens beste vaktmester, sier daglig leder Arvid Aartun fornøyd.

Han har nettopp gitt fra seg en bunke med flyers til vaktmesteren som kom på besøk. Det spøkes med at vaktmesteren nå skal gå Hillevåg rundt og spre det glade budskap.

Mandag skal nemlig alt være klart på hjørnet mellom Hillevågsveien og Torgveien. Da åpner Stavanger Conditori i Fredriks gamle lokaler.

– Det blir fryktelig spennende, sier bakerisjefen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Historisk lokale

Aartuns baby er ikke tør bak ørene sammenlignet med forgjengeren som holdt til på dette hjørnet. Fredriks var byens eldste bakeri og konditori.

Helt siden 1899 hadde den lokale kjeden forsynt kunder i byen med fersk gjærbakst, men i mai meldte Aftenbladet at en æra var over. Nå skulle eierne heller satse på mikrobakeri og selskapslokale.

Men Aartun er heller ingen lettvekter i bransjen. Han begynte som lærling i 1975 og har 38 års erfaring fra Mesterbakeren.

– Så kom jeg til et punkt hvor jeg tenkte at: «Dersom jeg skal starte for meg selv, så må jeg gjøre det nå».

Det ble starten på Stavanger Conditori. I august 2012 åpnet selskapet på Forus. To og et halvt år etter fulgte Aartun opp med avdeling nummer to i Tananger.

– Etter at jeg åpnet i Tananger, sa jeg at jeg aldri skulle åpne noe nytt igjen, sier han og smiler.

Men nå blir det andre boller.

Det gjøres på gamlemåten

De siste dagene er lokalet blitt nymalt. Elektronikken har gjort sitt inntog i bakeriet. Kjøl og frys er selvsagt viktig, for ikke å snakke om kaffemaskinen, men Aartun har ikke en forkjærlighet for maskiner i yrket sitt.

– Boller, brød og kaker. Vi gjør alt på gamlemåten. Vi er et håndverksbakeri, sier Aartun.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han viser stolt fram plakaten som henger over disken. Et diplom som viser at du ikke finner store maskiner og samlebånd på bakrommet. Han jobber på samme måte nå som han gjorde da han gikk i lære for 44 år siden.

– Det er viktig at man tar vare på tradisjonene, sier Aartun.

Butikk nummer fire?

De to siste årene har Stavanger Conditori AS omsatt for 12 og 13 millioner kroner. Bedriften har derimot gått med underskudd. Resultatet viser et negativt resultat på 797.000 kroner i fjor og 741.000 for 2017, ifølge tall fra Proff.no.

– Mye penger gikk med til investeringen i Tananger, dette er årsaken til disse tallene, forklarer Aartun.

– Men likevel tar du sjansen på å satse her. Hvorfor det?

– Marginene er små i denne bransjen, men jeg har tro på det jeg gjør. Jeg vil holde på med dette så lenge det er kjekt, du teller ikke timer når du driver for deg selv, sier han.

Aartun er samtidig klar over at mange har et forhold til sitt lokale bakeri. Han kan selvsagt ikke lage bakevarene på akkurat samme måte som Fredriks, nå blir det en ny oppskrift.

– Jeg kommer kanskje til å høre at Fredriks var sånn og sånn, men jeg skal i alle fall gjøre så godt jeg kan, sier Aartun.

– Du sa at du aldri skulle åpne noe nytt etter at du åpnet i Tananger. Åpner du noe nytt etter dette?

– He he... Vi får se. Først må butikken gå rundt, sier han.