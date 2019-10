Om et par uker tar hun nemlig med seg sko, jakker, gensere, vesker og smykker til andre siden bygget.

For litt over en måned siden flyttet Vaaland Dampbakeri ut av lokalene i andre etasje på Magasin Blaa og etablerte seg på Tvedtsenteret. Tilbake sto et lokale som Øvergaard har hatt utsikt til i en årrekke.

Flyttelysten

– Jeg har lenge hatt lyst til å flytte inn på andre siden, men det var ikke jeg som jaget dampbakeriet ut altså, sier hun lattermildt.

Flyttelysten gjorde også at Øvergaard speidet etter lokaler i sentrum, men samtidig føler hun seg hjemme på kjøpesenteret ved Fiskepiren.

Det er kanskje ikke så rart. Hun begynte ved butikken i 2005 og tok over driften i 2014. SO har vært arbeidsplassen de siste 14 årene.

– Mennesker er vanedyr. Når jeg har vært her så lenge, så vet kundene hvor de finner meg. Derfor passer det utmerket å bli værende, sier hun.

Det tidligere kafélokalet er dobbelt så stort som dagens butikk. Øvergaard forteller at det er plassen hun ønsker seg, og at vareutvalget ikke nødvendigvis kommer til å bli så altfor mye større. Håpet er å være i nye lokaler innen 21. november.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg kan fort være personen som begynner å angre og kjenne det i magen, men det gjør jeg ikke nå, sier Øvergaard fornøyd.

Ingen erstatter

Driften har vært god for den eksklusive klesbutikken de siste fem årene, med unntak av et lite underskudd i 2016. I fjor omsatte SO Stavanger AS for 8,3 millioner kroner viser regnskapstallene fra Proff.no. Det ga et overskudd på 240.000 kroner.

Senterleder ved Magasin Blaa, Kristine Bergseteren, opplyser til Byas at kjøpesenteret ikke har funnet nye leietakere til lokalet hvor SO nå holder til.

– Det er ikke signert noen kontrakt, så lokalet er foreløpig til utleie, sier hun til Byas.

