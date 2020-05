Aktuelt Landstreffet Gode nyheter til russen: Får refundert store deler av festivalpasset Etter at Landstreffet ble avlyst, har russen ønsket pengene tilbake for festivalbilletten. I ettermiddag kom nyheten om at 80 prosent av av festivalpasset blir tilbakebetalt til de som ønsker dette. Oppdatert: 06. mai 2020, 15:03 Lone Sætre Journalist

Etter mye frem og tilbake får russen nå tilbake penger for festivalpass. FOTO: Carina Johansen / NTB scanpix

Landstreff Stavanger skriver på sin Facebook side at de har arbeidet hardt for å få til en refusjon slik russen tydelig har uttrykket som ønskelig.

«Med et nytt banklån i ryggen gleder det oss at vi kan tilby 80 prosent refusjon av festivalpassene til de av dere som ønsker dette!» skrives det i kunngjøringen.

Pressesjef for Landstreffet Aasmund Lund uttalte tidligere i uken til Byas, at han var sikker på at russen kom til å bli fornøyd med det endelige alternativet.

Roser landstreffet sin innsats

Thea Willoch Rettedal (18) president ved Sandnes videregående skole synes at Landstreff Stavanger har vært flinke til å høre på russen, og komme med gode alternativer.

– Jeg har hele tiden vært veldig positiv til hvordan landstreffet har løst situasjonen. Personlig var jeg veldig fornøyd med tidligere alternativer, men nå som det er mulighet for å velge penger tilbake er jo det enda bedre.

Rettedal har selv enda ikke bestemt seg for om hun vil ha pengene, eller festivalbillett for neste år.

LES MER:

Onsdag kommer et endelig refusjonsalternativ for Landstreff Stavanger

Stolt over årets russ

Landstreffet beskriver russen som sin viktigste samarbeidspartner, og skriver at de er lettet over å ha funnet en løsning. Spesielt i en ellers vanskelig periode, og en annerledes russetid enn det folk flest så for seg.

« Vi er så stolte over dere russen, som står samlet og viser respekt både for hverandre og de strenge begrensningene vi alle nå lever under», fortsetter Landstreffet.

LES MER:

Torsdag går startskuddet for årets russefeiring: – Håper vi kan få rullet sammen hele gjengen

Nå flere alternativer å velge mellom

Alle som har kjøpt billett skal i ettermiddag ha mottatt en mail med tidligere kompensasjonmuligheter i tillegg til det nye alternativet. Det er nå også endret fra tilbud om to pass til Elvefestivalen, til tre. De som tidligere har valgt festivalpass til Palmesus kan fortsatt beholde dette, men grunnet et begrenset antall med billetter er ikke dette mulig å velge som nytt alternativ.

Russen har en rekke valgmuligheter:

80 prosent av pengene fra festivalpasset i refusjon

Tre festivalpass til Elvefestivalen

Billett til LS2021

To sesongkort til Kongeparken.

Valget må tas innen to uker med frist 20. mai, klokken 10:00. For de som velger pengene vil refunderingen iverksettes fra fristen, og være tilbake på konto innen 30 dager.

Landstreff Stavanger skriver at de som allerede har tatt et valg, må igjen ta en ny og bindende beslutning innen fristen.

Publisert: 06. mai 2020, 14:07 Oppdatert: 06. mai 2020, 15:03