Brage (36) har blitt kalt kunnskapsløs av Anne Grosvold, men han er blant landets beste quizzere

– Jeg er ganske dårlig på å huske hverdagslige ting. Her hjelper kjæresten min meg ganske mye, så hun er litt stolt over det da.

Brage Nordgård trekker forsiktig på smilebåndet. Han har vanligvis ganske god oversikt over det meste.

Allerede på barneskolen merket Nordgård at han hadde en tendens til å huske navn og opplysninger bedre enn andre. Før juleavslutninger snekret han sammen quizzer til medelevene. Det syntes unggutten var veldig gøy, helt til resultatene kom inn og han gremmet seg over alle de dårlige svarene.

– Folk skal ikke være redde for å svare feil i quiz. Det skal være kult at du kan svare på noe, ikke nødvendigvis alt. Jeg finner en glede i kunnskap, ikke en glede i at jeg kan noe som ikke du kan, sier voksen-Brage i dag.

NM, EM, VM og OL

«Det er som om kunnskapen deres er som en løk. Man tar av ett lag, ett lag og ett lag, og hva er i midten? Ingenting!»

Dette fikk 36-åringen høre da han deltok i NRK-serien «Det svakeste ledd» i 2004:

Anne Grosvold spilte rollen som motbydelig programleder. Aftenbladets kommentator kalte spørreprogrammet som en blanding av «Vil du bli millionær?», «Idol» og «Robinsonekspedisjonen».

– Anne Grosvold er egentlig snill som et lam, jeg fikk vel aldri skikkelig kjeft, sier Nordgård, som endte opp på 2. plass.

Opprinnelig er 36-åringen utdannet advokat og jobber ved Sandnesadvokatene i Langgata. På CV-en har han også OL-, EM- og VM-deltakelse i quiz. 14. september sikret han seg en 5. plass i quiz-NM individuelt.

– Jeg traff overraskende godt på spørsmålene. I toppen er det veldig jevnt og nivået er høyt. Det er ikke så mange poengene som skiller en 10. plass fra en 5. plass, sier Nordgård.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

«Søppel-kongen»

Han forteller at quiz er en noe nerdete hobby, hvem er det egentlig som har bruk for kunnskap om obskure konger fra langt tilbake i tid?

– Det hele er en blanding av både hobby og lidenskap. Alle liker vel å være gode i ting, samtidig som du kan konkurrere, vinne og lære noe på en gang. Det er også sosialt, sier 36-åringen.

– Hvordan blir du god i quiz?

– Du er nødt til å være nysgjerrig. Les aviser og gå deg vill på Wikipedia. Noen lister kan pugges, som største land og lengste elv, men det må ligge en grunnleggende nysgjerrighet i bunn, sier Nordgård.

Jarle Aasland (Arkivfoto)

Selv mener 36-åringen at han er svakest i emner som lyrikk, gresk filosofi og norsk geografi. Hans sterkeste felt er livsstil, mat og mote, og overraskende nok: Søppel-TV.

– Jeg kaller meg «kongen av trash-kultur». Quiz kan ofte være veldig gubbete. Mange menn i alderen 40+, som kan mye om geografi, historie og vitenskap. Jeg interesserer mer for litt andre ting, blant annet leser jeg Daily Mail og får med meg mye sladder, sier Nordgård og ler.

OBS: Lyst til å dra på quiz? Sjekk ut denne oversikten over hvor du kan gå på quiz, eller ta kontakt med Brage om du vil delta i Norgescupen til Norges Quizforbund.