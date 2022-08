Aktuelt Apple Apple melder om alvorlig sikkerhetssvikt Apple melder om sikkerhetshull som rammer selskapets telefoner, nettbrett og datamaskiner. I verste fall kan hackere ta fullstendig kontroll over enhetene. Publisert: 19. august 2022, 15:00 NTB

Apple melder om et sikkerhetshull som potensielt gjĂžr at hackere kan ta fullstendig kontroll over enheter. Brukere bes oppdatere programvaren.

Apple sier at det er «klare over en rapport om at denne svakheten kan ha blitt aktivt utnyttet». Selskapet publiserte to sikkerhetsrapporter om saken onsdag.

Sikkerhetseksperter rÄder folk til Ä oppdatere operativsystemet pÄ rammede enheter. Det er snakk om Iphone 6S og alle senere utgaver, flere Ipad-utgaver, blant dem alle Ipad pro, og Mac-datamaskiner som bruker operativsystemet Monterey.

OgsÄ noen Ipod-utgaver er rammet.

Selskapets forklaring er at en hacker kan fÄ full administratortilgang til enhetene, og slik styre enheten som de vil.

Folk som sÊrlig mÄ passe pÄ at de har oppdatert programvaren, er «folk i offentlighetens sÞkelys», som aktivister eller journalister, som kan vÊre mÄl for sofistikert, statlig spionasje, sier Rachel Tobac, som leder datasikkerhetsselskapet Socialproof Security.

Israelske NSO Group er blant dem som er kjent for Ä identifisere og utnytte slike hull i sikkerheten. Selskapets programvare Pegasus infiserer telefoner og andre kommunikasjonsverktÞy i det stille og spionerer pÄ eierne ved blant annet Ä skaffe seg tilgang til kamera og mikrofon.

Det er tidligere kommet meldinger om at Pegasus er blitt brukt mot politikere, aktivister og journalister i en rekke land. IfĂžlge Amnesty har elleve regjeringer kjĂžpt programvaren.

