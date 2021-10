Aktuelt Randaberg kommune Isabel Raad inngikk forlik med Randaberg kommune Influenser Isabel Raad har inngått et forlik med Randaberg kommune og mottar 350.000 kroner. Publisert: 18. oktober 2021, 17:01 Stella Marie Brevik

Jeg tar opp kampen for lille Shirog, skrev Isabel Raad på instagram. Nå har hun inngått forlik med Randaberg kommune.

Det melder TV 2.

Det var Raads advokat, Alexander Nyheim Jenssen, som opplyste om forliket til God kveld Norge, men nevner ikke hva forliket går ut på.

«Bakgrunnen for at saksøkerne besluttet å fremme et krav mot barnevernstjenesten var fordi de i forbindelse med Isabel sitt bokprosjekt ble klar over i hvilken grad barnevernstjenesten hadde sviktet», står det i sluttinnlegget som er sendt fra Isabel Raads advokat.

Shaed Jasmine Raad, Raads søster, var også med på søksmålet.

Byas skrev nylig om rettssaken mellom Raad og kommunen:

Ikke ideelle forhold

Carl Aasland, advokaten til Randaberg kommune, sier at søstrene fikk 350.000 kroner hver, og at partene dekker egne saksomkostninger.

– Randaberg kommune ser at det har vært forhold i perioden 1995-2005 som ikke har vært ideelle for de to. Det kan det være forskjellige grunner og årsaker til. Kommunen er blitt stående ved at det var riktig etter en totalvurdering å yte de to en kompensasjon for dette, sier Aasland til TV 2.

For Shirog

Tidligere i år har Raad omtalt tvisten med kommunen på sosiale medier. I mars skrev hun på Instagram at det kan bli rettssak dette året:

«Jeg tar opp kampen for lille Shirog. Det har alltid vært viktig for meg, men også noe av det skumleste jeg kan tenke meg. Det er skummelt å begynne å grave i vanvittig dype sår og minner som jeg i alle år har jobbet så hardt for å fortrenge», skrev hun på Instastory.

Shirog er Raads tidligere navn.

