Aktuelt byas sjekker Byas sjekker valget: Her ser du alle episodene Hvorfor stemme, egentlig? Det er jo ganske stress hele valget. Eller? Oppdatert: 13. september 2021, 12:41 Tone Pedersen

Elias Håvarstein har sjekket valget!

Unge er godt representert blant sofavelgerne. Derfor har vi i Byas laget en serie som forhåpentligvis skal gjøre valget litt enklere!

Vi har sjekket:

#1. Kan du stole på valgomater?

Du trenger ikke sette lese alle partiprogrammene. Heldigvis finnes det valgomater. Men kan du stole på dem? Og hva bør du eventuelt gjøre selv?

#2. Betyr din lille stemme noe som helst?

Det er jo lett å hoppe bukk over valget om du føler at din bittelille stemme ikke gjør noe fra eller til. Ja, for hvor mye betyr egentlig én stemme i det store og det hele?

#3. Er det det samme hvem som styrer landet?

Synes du alle partiene er ganske like? Her får du en gjennomgang av Erna, Jonas og de ulike alliansene - Game of Thrones-style!

#4. Trenger det være stress å stemme?

Så er det jo faktisk sånn at det krever bittelitt fysisk aktivitet for å stemme. Du må faktisk oppsøke et stemmelokale. Stress? Neida. Du trenger bare huske på én ting, egentlig:

