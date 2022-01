Aktuelt Restaurant Ny restaurant har åpnet i Pedersgata: – Dette er bare sykt kjekt Forsinkelser, visumproblemer og et ødelagt dørhåndtak. Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Publisert: 19. januar 2022, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bülent Cetinas har endelig åpnet dørene til restauranten Meze, fra innsiden, vel å merke.

– Det har vært helt sinnssykt.

Slik oppsummerer den rykende ferske restauranteieren de siste dagene.

Bülent Cetinas lener seg framover og støtter overkroppen med underarmen på bordet foran seg.

– Jeg hadde nok gjort noe annerledes dersom jeg kunne gått et år tilbake i tid. Men jeg sitter ikke her og er utakknemlig. Dette er bare sykt kjekt, sier 28-åringen og smiler.

Cetinas anslår at restaurantetableringen har kostet i overkant av to millioner kroner. – Det er verdt hver krone, sier han.

Åpen (fra innsiden)

I april i fjor møtte Byas restaurantgründeren for første gang. Da sto han han utenfor gjerdene og fortalte om det som skulle bli restauranten Meze.

Den gang var målet å åpne i juli. Visumtrøbbel for kokkene gjorde at åpningen ble et halvt år forsinket.

Men på torsdag kunne Meze endelig ønske gjestene velkommen, helt til vinden tok tak i hoveddøra, slik at den smalt i veggen og håndtaket falt av.

Men dørene er fortsatt åpne, så lenge de først åpnes fra innsiden.

– Torsdagen var hektisk. Vi har vel endret menyen nærmest hver eneste dag siden da. Mange tilbakemeldinger, konstruktive tilbakemeldinger, understreker 28-åringen.

– Men jeg kan ikke si at det har vært noe annet enn en suksess. Vi er fullbooket til helga. Det er veldig gøy.

På smårett-menyen finner du blant annet hummus, baba ganoush og tzatziki.

Koronaidé

Han trekker flere ganger på smilebåndet. Tydelig stolt, glad og lettet over å endelig være på plass.

Ideen om Meze begynte under pandemien, da Cetinas ble permittert fra sin gamle restaurantjobb.

Ved flere anledninger «plaget» han fetteren sin med ideer, forslag til hva de kunne finne på sammen. De landet på Meze, som begge nå eier hver sin halvdel av.

Ferden gikk videre til eiendomsutvikler Anders Ohm. Etter å ha ventet på lokalene i over ett år og investert i overkant av to millioner kroner, er resultatet her:

Et spisested med 45 sitteplasser som serverer mat fra Midtøsten og Middelhavet.

– Meze er mange småretter som folk kan dele, derav også navnet på restauranten. Vi vil at gjestene våre skal dele på maten, det skal være en sosial sammenkomst, forklarer Cetinas, før han er kjapp med å legge til:

– Men du kan selvsagt bestille en hovedrett også, om du vil.

Meze ligger på hjørnet av Pedersgata og Store Skippergate.

Fleksibelt konsept

Sosiale sammenkomster er ikke noe vi har hatt for mange av de siste to årene.

28-åringen spøker med at lettelsene i koronarestriksjonene forrige uke var en åpningsgave.

– Heldigvis har vi et fleksibelt konsept. Vi kan gå over til take away eller vi kan drive som bar om vi vil. Vi har flere muligheter, svarer Cetinas når han blir spurt om han er engstelig for om pandemien skal få konsekvenser for restaurantdriften.

Og apropos take away:

– Det kommer. Da vi skulle bestille beholdere var alt utsolgt. Men vi satser på å være på Foodora allerede til helga.