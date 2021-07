Aktuelt Butikker Suksess for ny bruktbutikk: Folk står på venteliste 34 har stått på venteliste for å få egen stand hos Stas og Fjas i Stavanger. Men flere av dem kunne gjerne vært menn. Publisert: 12. juli 2021, 16:00 Janne Håland

Irene Meling og Maria Lea Botnehagen er fornøyd med de første ukene etter åpning av gjenbruksbutikken. FOTO: Carina Johansen

– Det har vært så positiv respons. Det er veldig overveldende. Mange er glade for at noen turte i gjøre dette, sier Maria Lea Botnehagen.

19. juni åpnet hun og Irene Meling gjenbruksbutikken Stas og Fjas i Langgata i Stavanger. Konseptet er at man kan leie en «stand», en hyllereol, for en fast månedspris. Den fyller man med brukte ting og klær, og bestemmer prisen på varene selv.

– Det er fullt i butikken nå, så vi er veldig fornøyde, sier Meling.

Ikke bare sommerbutikk

Alle de 73 standene er tatt, og 34 personer har stått på venteliste for å få sin egen salgsplass i butikken. Hver måned skiftes noen av standene ut. 19. juli kommer det dermed 25 nye selgere inn.

– Det sirkulerer hele tiden. Selgere fyller også på standene sine underveis. De som trekker seg ut nå etter en måned, har lov å komme tilbake igjen. Det bestemmer man helt selv, sier Botnehagen.

Stas og Fjas holder til i Langgata 2, i de tidligere lokalene til Ullandhaug gårdsbutikk. FOTO: Carina Johansen

Hun håper folk ikke tror butikken bare er en «sommer-popup».

– Nå svever vi litt på en oppstartsboom, men vi håper Stavanger er med i fortsettelsen. Vi ønsker at dette skal rulle og gå i flere år.

Bra salg

Noen har ment at suksessen viser at lokalene skulle vært større, og flere har ønsket å selge møbler.

– I Danmark har lignende butikker svære lagerbygninger, men vi har full jobb utenom. Dette blir som en slags hobby på siden. Dessuten skal jo butikken helst alltid være full, sier Botnehagen.

Nye lamper skal på plass over disken FOTO: Carina Johansen

Uten at de har tidligere tall å sammenligne med, synes hun salget har gått kjempebra.

– Det er kjempekjekt for selgerne at de får noe igjen for dette. Vi er avhengige av at de er fornøyde, sier hun.

– Flere herreklær hadde vært fint, mener Maria Lea Botnehagen. FOTO: Carina Johansen

De er også fornøyde med selgerne, men skulle gjerne hatt flere menn på laget. Foreløpig tilhører bare to av hyllereolene menn.

– Det er alltid kjekt å ha litt av alt. Jeg kunne tenkt meg hyller med litt gammelt verktøy eller herreklær, sier Meling.

– Det er ikke bare damer som kommer hit. Ofte ser vi at mennene går til hyllene som tilhører de mannlige selgerne, sier Botnehagen.

Å gå i butikken blir som en slags skattejakt, mener innehaverne. Heller ikke de har oversikt over alle varene. FOTO: Carina Johansen

Skattejakt

Hun anslår at det er 50–50 klær og nips i varebeholdningen, og de har solgt alt fra Christian Louboutin-sko til bluser til 20 kroner.

– Man kan finne sin favorittstand, hvor stilen eller størrelsen er lik sin egen. Noen dager selger en stand masse, andre dager selger andre hyller mer. Det er så forskjellig, og avhenger av hvem som kommer inn. Alle har vært så blide og hyggelige, sier Meling.

I hyllene kan man finne alle salgs brukte ting, sier Irene Meling og Maria Lea Botnehagen. FOTO: Carina Johansen

Hun har blitt spurt av kunder om butikken har glasskuler eller andre spesifikke ting inne.

– Da må jeg si at jeg ikke vet. Dette er ikke mine ting, og jeg klarer ikke å ha oversikt over alle bodene. Ting blir solgt, og selgerne kommer med nye varer når de vil. Her må man finne tingene selv, sier Meling.

LES MER: Flere unge fikser istedenfor å kaste: Slik tar du vare på sko og vesker

LES MER: Et kurs i smertemestring fikk Therese til å hente ned symaskinen fra loftet

LES MER: Vilde (23) har laget sin egen klesbutikk på loftet

Publisert: 12. juli 2021, 16:00