Publisert: 27. april 2021, 15:09

Russen har bestemt seg for å avlyse årets russedåp. Bildet er fra 2018 da Kongsgårdrussen ble døpt i Byparken. FOTO: Anders Minge (arkiv)

Den tradisjonsrike dåpen går nemlig ikke an å gjennomføre. Det har russens hovedstyre kommet fram til.

– Vi ønsket å samle hele trinnet, men det er for risikabelt med tanke på smitte, sier russepresident ved Hetland videregående skole og president i russens hovedstyre, Elin Aase.

Utfordrende russeplanlegging

Dåpen skulle opprinnelig blitt arrangert på fredag, men nå må russen selv organisere seg i mindre grupper om de ønsker å gjennomføre tradisjonen. Dette ble russen orientert om mandag.

Årets russetid starter likevel som planlagt 1. mai.

– Men vi må selvsagt tilpasse oss smittevernregler og nye restriksjoner underveis, sier Aase.

FAKTA: Russens hovedstyre i Stavanger Hovedstyret består av russepresidenter fra følgende skoler: Wang

Steinerskolen

Sola

Jåttå

Hetland

Randaberg

St. Svithun

Strand

St. Olav

Kongsgård og Bjergsted

Pandemien er en stor festbrems og gjør det vanskelig for avgangselevene å feire at 13 års skolegang snart er over. Aase forteller at det har vært en utfordrende oppgave å planlegge årets russetid.

Ikke bare på grunn av smittevernet, men også av økonomiske årsaker. Russebuss-medlemmer er avhengige av tydelige tidsrammer. Dette er fordi russebussene trenger å tegne kontrakter for leie av lydanlegg og sjåfør.

– Det har vært vanskelig å gjøre alle fornøyde, så planleggingen av årets russetid har ikke vært enkel. Slik kommer det fortsatt til å være. Vi vet bare hvordan situasjonen er nå, ikke i morgen eller neste uke, sier Aase.

Russepresident ved Hetland videregående skole og president i russens hovedstyre, Elin Aase. FOTO: Privat

Usikker smittesituasjon

En annen årsak til at dåpen avlyses, er fordi de gjeldene smitteverntiltakene på Nord-Jæren går ut torsdag. Dersom nye tiltak trer i kraft, blir det for knapt med tid til å sette seg inn i reglene.

Tirsdag sitter ordførerne i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg i møter for å diskutere om de gjeldene tiltakene skal videreføres, oppheves eller om ytterligere innstramminger må til.

– Ordførerne må ta beslutningen med betydelig grad av usikkerhet, sa kommuneoverlege Hans Petter Torvik til Aftenbladet mandag.

Slik så det ut da russen feiret 17. mai i Sandnes i 2019. Årets russefeiring blir imidlertid svært amputert, men presidenten i hovedstyret håper at situasjonen bedrer seg utover våren. FOTO: Carina Johansen

Smittetrykket i regionen faller, men om den synkende trenden fortsetter eller om smittetallene vil øke, er umulig å si.

Derfor risikerer ordførerne å måtte drøye avgjørelsen helt til torsdag, for å ha et bedre tallgrunnlag å forholde seg til.

– Fortsatt er det smitte i mange familier og skolesituasjoner. Dette gir en økt risiko for nye utbrudd og at det kan eskalere igjen, sier helsesjef i Stavanger kommune, Runar Johannessen, til Aftenbladet.

FAKTA: FHIs råd til russen Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

Ikke del flaske med andre.

Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte. Kilde: FHI

Forberedt

Fylkeskommunen tok allerede i fjor høst kontakt med russen og har ved flere anledninger hatt møter med russepresidentene for å diskutere årets russetid.

På møtene har også smittevernoverleger, politi, rektorer og andre representanter fra det offentlige vært til stede.

– Vi har hatt tett og god dialog med presidentene. Jeg føler at vi har fått forberedt dem så godt vi kan, sier rådgiver i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, Tone Austad Haaland.

LES MER: UiS har åpnet for noen skoleeksamener på campus

LES MER: Skiltet til Anja er en påminnelse om at vi har flere utfordringer enn korona

Hun legger til at russen har vært samarbeidsvillige, men at det har vært vanskelig å komme med tydelige svar på mange av russens spørsmål på grunn av en uoversiktlig smittesituasjon.

– Vi skal ha et nytt møte på torsdag for å gå gjennom siste status. Da skal vi også gjøre russen oppmerksom på FHIs egne råd for russefeiringen, sier Haaland.

«Tilpasningsrussetid»

Først da vil det være mulig å si noe om hvor mange som kan samles i forbindelse med russestart, hvor mange som kan være med om bord på bussen og om de ulike russegruppene eventuelt må splittes.

Og reglene kan raskt endre seg, fra én dag til en annen.

– Det er veldig vanskelig for meg å forutse hvordan årets russetid vil bli, sier president Aase og fortsetter:

– Men desto nærmere vi kommer sommeren, desto oftere kan vi samles ute. Etter hvert som flere og flere får vaksine, håper vi på færre restriksjoner, men dette blir helt klart en «tilpasningsrussetid». Vi må følge reglene som kommer, men samtidig gjøre det beste ut av det.

Etter planen skal årets russetid vare fram til 23. juni.

