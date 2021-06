Aktuelt Stavanger Møbelgalleriet skal flytte til Utenriksterminalen På grunn av utbygging, flytter Møbelgalleriet fra Løkkeveien og inn i Utenriksterminalen i Stavanger. Publisert: 04. juni 2021, 15:31 Oda Bjønnes Hanslien

I andreetasjen av Utenriksterminalen vil du finne Møbelgalleriet fra oktober. I første etasje er det dansesaler. FOTO: Jarle Aasland

– Utsiktene med å drive butikk på en byggeplass i de neste tre årene, de var ikke så veldig lyse. Så da ble vi nødt til å se oss om etter noe annet, sier daglig leder Terje Johnsen.

Terje Johnsen har jobbet for Møbelgalleriet i over tjue år og forteller at det kan være sunt å bytte lokale. – Da får man fornyet seg litt på flere måter, med nytt lokale og kanskje se ting med nye øyne. FOTO: Jarle Aasland

I mars sa Stavanger kommune ja til utbygging på tomten til Løkkeveien 97–99. Dette omhandler blant annet Shell-stasjonen, Møbelgalleriet og bilhallen til Thorleif Sunde. Området skal bli til et kombinert nærings- og boligprosjekt, med 75 boliger.

Daglig leder for Møbelgalleriet, Terje Johnsen, forteller at lokalene de oppholder seg i, ikke skal rives, men at de likevel vil flytte på seg.

– Det ville ikke være mulig å drive butikk når du tenker at hele parkeringsplassen og atkomsten forsvinner. Det blir dundring og slegging når det skal rives nabobygg.

FAKTA: Møbelgalleriet Startet av ekteparet Sven Aarrestad og Gøril Oftedal i 1986.

Da var Sven Aarrestad 64 år, og hadde 26 års erfaring fra varemagasinet Marnburg før Møbelgalleriet ble etablert i Skibshandler Berentsens gamle sjøhus ved Victoria Hotell i Skagen.

4. desember 2003 flytter Møbelgalleriet inn i nyoppussede lokaler i Løkkeveien 99. Lokalene er opprinnelig bilpaviljongen til Opel og er tegnet av arkitekt Helland på 50-tallet. Kilde: møbelgalleriet.no

Her har Møbelgalleriet holdt til siden 2003, i det såkalte Sundebygget. I høst skal Stavanger-bedriften flytte litt nærmere sentrum; til den gamle Utenriksterminalen. FOTO: Jon Ingemundsen

– Trenger store lokaler

Siden de potensielt måtte drive butikk med en byggeplass ved siden av seg de tre neste årene, begynte jakten på et nytt lokale. Det måtte være stort og sentrumsnært. Da falt valget på Utenriksterminalen.

– Det er ikke noe verre enn det. Det var ikke så mange store forretningslokaler og vi krever jo en viss størrelse. Skulle vi lenger inn i sentrum så blir det fort mindre lokaler og det ønskte vi ikke.

Johnsen forteller at å flytte til Utenriksterminalen, blir starten på en ny epoke for møbelbutikken.

– Det er gjerne en jobb vi ville vært foruten på mange måter, men det kan være sunt også å få røsket opp i ting og tang.

Fra da Møbelgalleriet flyttet inn i det som den gang var nyoppussede lokaler i Løkkeveien i 2003, i et av Stavangers mest særpregede bygg. Sven Aarrestad startet Møbelgalleriet i 1986 i Øvre Holmegate. FOTO: Pål Christensen (arkiv)

Flytter for tredje gang

Johnsen har selv jobbet for Møbelgalleriet i over tjue år og har trivdes med det. Han forteller at det økonomisk har vært en sunn og god bedrift i alle år. Ifølge proff.no hadde Møbelgalleriet en omsetning på over 24 millioner kroner i 2019, og et overskudd på 644.000 kroner.

– Vi har prøvd å drive fornuftig og tjene penger. Vi vil også ha en sikker og trygg arbeidsplass for våre ansatte.

Johnsen forteller at tyngden av møblene i butikken er dansk design, ettersom det var det Aarrestad satt pris på. Det har også i nyere tid blitt tatt inn litt italienske møbler. FOTO: Jarle Aasland

Det var ekteparet Sven Aarrestad og Gøril Oftedal som startet Møbelgalleriet for 35 år siden. Da holdt de til i Øvre Holmegate, rett ved siden av Hotell Victoria, i noen lokaler som var sjøhus den ene veien og vanlige hus andre veien.

– På den tiden var det en butikk på fem nivåer med trappehus i midten. Det begynte å bli både et litt trangt og uhensiktsmessig lokale på slutten. Så fikk vi komme inn her oppe for omtrent atten år siden.

«Her» er Løkkeveien 99 ved siden av Shell-stasjonen. Lokalet hadde stått tomt en stund da Møbelgalleriet flyttet inn.

– Vi har vært veldig fornøyde med å være her og skulle gjerne bare fortsatt å være her hvis ikke det hadde vært for den utbyggingen.