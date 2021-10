Aktuelt Utelivsbransjen Ny bar og kafé letter på sløret: Platesalg, livemusikk, cocktailbar og uteservering I et innlegg på Facebook forteller kafeen og utestedet Blåveis litt mer om hva musikkinteresserte har i vente. Blant annet skal «Stavangers siste platearbeider» tilbake på jobb. Publisert: 08. oktober 2021, 14:57 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I Søregata 22 skal den nye baren og kafeen Blåveis åpne.

– Herlighet, dette er helt topp! Det er akkurat dette jeg har jobbet for siden den triste nedleggelsen av Platekompaniet, sier Kjetil Søndeland.

I Aftenbladet ble Søndeland i juni 2019 omtalt som Stavangers siste platearbeider. Da var han butikksjef ved Platekompaniet, men selskapet skulle gå bort fra fysiske butikker og over til netthandel.

Snart skal han tilbake til plassen bak disken og snakke om musikk igjen. Da på utestedet Blåveis, som trolig åpner en gang på nyåret.

Kjetil Søndeland er et kjent fjes for musikk - og filminteresserte i Stavanger. I 28 år delte han musikkinteressen sin med utallige kunder på Fona og Platekompaniet. På nyåret står han bak disken på Blåveis.

Ville jobbe med musikk

Nå hører det med til historien at det har dukket opp andre vinyl- og plateentusiaster etter at Søndeland forlot Platekompaniet. Blant dem er gjengen bak T-Time, som trykker plater i østre bydel. I tillegg feiret Vinylpalass i Kongsgata 10-årsjubileum i mars.

Søndeland kan nok derfor ikke smykke seg med tittelen lenger, men det er han bare glad for.

– Stavangers siste platearbeider var jo en morsom tittel, men jeg håper at det blir flere av oss, og at det kommer mange etter meg også, sier Søndeland og humrer.

Byas omtalte etableringen av musikkafeen og platebaren Blåveis i slutten av august. Serveringsstedet skal åpne i Søregata 22 i Stavanger sentrum.

Inne på eiersiden er blant annet Hanekam-gründer Tom Ur Kjørsvik, frontfigur i Skambankt Terje Winterstø Røthing, og tidligere Viking-spiller Frode Hansen. Og mannen som ikke lenger er Stavangers siste platearbeider.

– Jeg har vært på noen jobbintervjuer etter nedleggelsen av Platekompaniet. Likevel har det vært vanskelig å dedikere seg til noe nytt. Hadde jeg gjort noe annet, føler jeg at jeg hadde sviktet både meg selv og musikkvennene mine, forteller Søndeland.

Jonas Omland Skjæveland og Marthe Falkenhaug Lea var ivrige kunder av Platekompaniet, før butikken la ned i 2019.

Har fått skjenkebevilling

Da Byas først omtalte Blåveis, var daglig leder Tom Ur Kjørsvik forsiktig med å fortelle hva stavangerpublikummet hadde i vente.

Men i et innlegg på Facebook denne uka, letter baren på sløret.

– Vi har et ønske om å gi byen noe vi mener mangler og som vil gi kulturlivet i Stavanger et løft. På Blåveis vil en kunne kjøpe musikk på vinyl, diskutere musikk, dele kunnskap og i tillegg få oppleve musikk live, står det blant annet i innlegget.

Bakgrunnen for at Blåveis nå kan fortelle mer om konseptet, er at skjenkebevillingen er i boks.

– Nå vet vi at det blir noe av planene våre, derfor trenger vi ikke holde noe tilbake, sier Kjørsvik.

Det har vært spenning knyttet til hvordan kommunen ville behandle søknaden. I utgangspunktet kan ikke butikker få innvilget skjenkebevilling.

– Den enkle forklaringen her er at Blåveis primært er et serveringssted, med litt platesalg utenom. Den ekstra inntekten vi får fra platesalg kommer til å utgjøre en svært liten del av totalomsetningen, forklarer Kjørsvik.

Tom Ur Kjørsvik er ofte å se i Fargegata. Nå skal han starte opp en ny kafé, bar og konsertscene i Søregata. Skjenkebevillingen er allerede i boks og Blåveis åpner trolig en gang på nyåret.

Ingen barerfaring

I første etasje vil det være bar, scene og platesalg. I etasjen over kommer det en uteservering, samt en sider- og cocktailbar.

Platekassene vil stå ute på dagtid, slik at gjester selv kan bla gjennom vinylene. Da vil Blåveis være en musikkafé. Platekassene erstattes av bord og stoler på kveldstid når kafeen glir over i en bar.

Så tilværelsen blir ikke helt lik som på Platekompaniet. Søndeland har heller ingen barerfaring.

– Heldigvis har jeg med meg veldig flinke folk som kan mye om akkurat det. Dette er gjerne styrken vår også, at vi er mange eiere med forskjellig kompetanse på flere områder, sier Søndeland.

