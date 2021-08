Aktuelt Sandnes Nytt utested i Sandnes ble til på dugnad Gammel kunnskap og gode venner kommer godt med når du skal åpne en ny bar. Publisert: 18. august 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Øyvind Rasmussen og Johan Berner står bak Sandnes’ nye utested Shaker Lounge & Terrace.

– Jeg er sikker på at vi hadde brukt millionen om vi ikke hadde gjort mesteparten selv, sier Øyvind Rasmussen.

Han har bakgrunn som tømrer, men har de siste 15 årene drevet et eventbyrå.

Nå er han i tillegg daglig leder ved Sandnes’ nyeste utested, Shaker Lounge & Terrace. En bar som hadde vært vanskelig - og ikke minst dyrere - å få på beina om det ikke hadde vært for gode venner og bekjente.

– Vi pusset opp i tre måneder. Det er ganske lenge når folk i tillegg har andre ting som opptar dem. Jeg har stor respekt for alle som tok seg tiden til å hjelpe oss, sier Rasmussen og røper at sluttsummen «bare» var på 250.000 kroner.

Utestedet åpnet dørene sist helg. I lokalet er det plass til 110 personer, men kapasiteten er halvert på grunn av koronarestriksjoner. Derfor kom ikke flere nysgjerrige bargjester lengre enn til døra.

Oppussing

Lokalet ligger på hjørnet mellom Olav Kyrres gate og St. Olavs gate, et lite steinkast unna andre kjente vannhull i Sandnes, som Madame Aase og Banken.

Her holdt Bakgaarden til tidligere, men utestedet gikk konkurs tidligere i vår.

På utsiden ser mye likt ut. Fasaden bærer fortsatt den gylne, oransje fargen. Det er på innsiden dugnadsånden har tatt overhånd.

Nye vegger, nytt interiør, det er knapt en krik eller krok i lokalet som ikke har fått seg et strøk maling eller ny tapet. Terrassen utendørs har sin egen tropiske atmosfære, med spreke farger og en tikibar.

– Huset er gammelt og verneverdig. Derfor har det vært en møysommelig prosess, men vi har kommet fram til at det som er skakt også har sin sjarm, sier Rasmussen og ler.

Det tidligere Bakgaarden-lokalet har gått gjennom omfattende oppussing de siste tre månedene.

Tok sjansen

Med på bar-laget er også Johan Berner (32), som de siste årene har jobbet som DJ i Rasmussens eventbyrå.

Det var 32-åringen som først begynte å leke med tanken om å starte opp et nytt utested i Sandnes. Sjefen var positiv.

– Plutselig ble dette lokalet ledig og da måtte vi gripe sjansen, sier Berner.

Duoen er langt fra de eneste. Byas har omtalt rushet av aktører som ønsker å satse på utelivet i Sandnes. Til og med kommunen er overrasket over pågangen, spesielt med tanke på forutsetningene.

Koronapandemien har ikke gjort det lett å være DJ, eller å drive verken eventbyrå eller utested.

– Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder covid. Det er fortsatt flere restriksjoner, men en gang vil vi komme tilbake til normalen. Da skal vi være klare, sier Rasmussen.

Shaker Lounge & Terrace holder til på hjørnet av Olav Kyrres gate og St. Olavs gate i Sandnes sentrum.

– Det skjer noe i Sandnes

Shaker-duoen gleder seg over å være med på barbølgen i Sandnes. Forhåpentligvis kan de bidra med sitt for å tette lekkasjen til Stavanger, som naturligvis må anses som Nord-Jærens utelivshovedstad.

– Jeg har bodd her halve livet. Det er definitivt noe som skjer i Sandnes. Nå som tilbudet har blitt så bra, håper jeg så klart at folk velger å ta seg en kveld ute i Sandnes, i stedet for å dra andre steder, sier Rasmussen.

På menyen i Olav Kyrres gate 1 står drinker, øl, vin og bobler. Snart kommer også smårettene på plass for de som trenger fast føde. På sikt skal tasting-rommet i andre etasje gjennom en overhaling, slik at bursdager, selskaper og andre events kan benytte seg av adressen.

– Ingen har oss har drevet bar tidligere og det blir en utfordring å gjøre noe nytt. Events kan vi ha her også, enten det er stand up fra Comedy Box eller en rolig kveld med en DJ. Det skal ikke stå på tilbudet, sier Rasmussen.

