Aktuelt Bedrift Slik heier Amy fram andre butikker: – Vær illojal! Rabattkortet til Amy Middleton ved Hverdagsgodt må du bruke hos konkurrentene. Publisert: 01. februar 2022, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Amy Middleton har i halvannet år oppfordret kundene sine til å gå andre steder - ved hjelp av «illojalitetskortet».

– Det er en morsom måte å støtte felleskapet på, sier Amy Middleton.

Hun driver Hverdagsgodt i Salvågergata. Her, som ved så mange andre butikker eller kafeer, kan du sikre deg et lojalitetskort.

Men med en liten tvist.

– Jeg har valgt å kalle det et «illojalitetskort», sier Middleton.

Illojal, men lojal

I stedet for at du kommer innom Hverdagsgodt, kjøper ni kopper kaffe og får den tiende gratis, ønsker Middleton at du heller bruker pengene et annet sted.

Illojalitetskortet startet hun først opp med for halvannet år siden. Hun ble inspirert av en lokal bedrift i hjembyen Liverpool.

LES MER: Planen var å åpne en take away, men så dukket bar-ideen opp

LES MER: Populær burgerkjede tar over disse lokalene

Hun har laget seks kort, og på hvert kort er det syv butikker, kafeer eller spisesteder. Dette betyr at hun har oppfordret kundene sine til å stikke innom 42 andre bedrifter.

– Jeg mener det er lojalt å være illojal. Dette er en måte å få folk til å bruke byen på, og kanskje det fører til at man stikker innom steder man ellers ikke ville besøkt, sier Middleton.

Kafeen Coffeeberry er blant bedriftene som har vært en del av det spesielle fordelskortet. F.v.: Jakob Svendsen, Thomas Jørgensen og Hanne Jørgensen.

K.U.L.T

Coffeeberry er blant bedriftene som har fått logoen sin på illojalitetskortet til Hverdagsgodt.

Daglig leder ved kafeen i Sandnes, Thomas Jørgensen, er over seg av begeistring.

– Det. Er. Så. Kult, sier han, klart og tydelig.

– Selvsagt er det stunt, men det er et bra stunt. En kul, gøyal og ny måte å tenke på. Og får du en gratis kaffe et sted, så er det jo en sjanse for at kunden kjøper noe annet eller kommer tilbake igjen, sier han.

LES MER: Kan du ta med hunden på kafé eller bar?

LES MER: Sjekk oversikten: Dette er takeaway-favorittene i Stavanger og Sandnes

Kortet har gått under radaren til Stavanger Sentrum, men også her har de sans for ideen.

– Det er kjempemorsomt! Jeg må ta en tur innom og se på det. Det er så positivt når enkeltaktører gjør noe sånt for fellesskapet. Vi ønsker å spille hverandre gode, sier daglig leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen.

Slik ser det nyeste «illojalitetskortet» ut. Handler du i en bedrift et eller annet sted i Rogaland, kan du be om et stempel. Fyller du de blanke feltene, venter gratis kaffe på Hverdagsgodt.

Ny tvist

Nylig lanserte Middleton kort nummer sju. En ny tvist til tvisten.

Sett bort fra logoen til Hverdagsgodt, består kortet kun av blanke, hvite felter.

– Nå spiller det ingen rolle hvor folk bruker kortet. Jeg ønsker at folk skal kunne gå hvor som helst, i hele Rogaland, sier Middleton.

LES MER: Spisesteder som åpnet i Stavanger og Sandnes i fjor

Vanligvis tar hun kontakt med bedriftene hun fører opp på kortene sine. Det blir vanskelig når hun nå tillater et stempel fra alle bedriftene i fylket. Det være seg varmepumpeinstallatøren, hestebutikken eller skomakeren.

– Om de ringer meg og lurer på hva dette er for noe, så håper jeg at tilbakemeldingen er den samme som jeg har fått fra alle som har vært med tidligere. For hadde dette skjedd meg, så hadde det bare vært positivt, Middleton.