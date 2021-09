Aktuelt Kaffe Pedersgatas første kaffebar: Vil samle hele verden på åtte kvadratmeter Etter litt utfordringer på veien kan Anne Hjelmeland og Tim Steer endelig åpne dørene til Micro Kaffibar. Publisert: 19. september 2021, 11:00 Lone Sætre Journalist

I dette lille lokalet vil Anne Hjelmeland og Tim Steer servere kaffe og bygge nye vennskap.

– Vi gleder oss til å åpne og ikke minst møte nye mennesker, sier Hjelmeland.

Byas møter ekteparet foran et ferdig lokale i Pedersgata 23. Nå mangler bare den første bestillingen av kaffebønner før alt er klart til åpning.

– Vi venter en levering fra blant annet Japan og England. De kan komme i morgen, eller om et par dager, det vet vi ikke enda. Derfor har vi ikke noe eksakt dato for åpningen neste uke, forteller Steer til Byas.

LES MER: Åpner pop up-butikk i hjertet av Stavanger: – Tror mange vil komme og se hvordan det har blitt

Lang vei fra idé til åpne dører

Siden mars har paret planlagt å starte «Micro kaffi». Først var planen å åpne kafé i Cambridge i England, der Steer kommer fra. Da pandemien kom, ble de nødt til å flytte planene til Hjelmeland sin hjemby Stavanger. Målet var å åpne dørene i august, men ting tok lengre tid enn først planlagt.

– Jeg tror at uansett hva en ønsker å starte dukker det opp utfordringer du ikke så for deg. Det er som når du bestemmer deg for å renovere eget hjem. Ideen er enklere enn selve oppussingen, forteller Hjelmeland.

Samtidig har de fått god hjelp fra lokalsamfunnet. Kokko kaffebar har levert utstyr, Kristina Flølo har hjulpet med den grafiske profilen, og Storhaug snekkerforening med lokalet.

– Folk har vært superhjelpsomme. Det setter vi stor pris på, fortsetter hun.

LES MER: Nå åpner pizzakjeden i Stavanger

Fra bod til kaffebar

Tidligere var det åtte kvadratmeter store rommet en bod tilhørende et hus.

– De visste ikke helt hva de skulle bruke det til, så da tenkte vi at dette lokalet var perfekt for vårt konsept, forteller Hjelmeland.

Som Pedersgatas første kaffebar vil de tilby takeaway, men ønsker også å bygge et godt forhold til kundene.

– Dersom folk vil bestille en raskt levert latte på vei til jobb kan de komme innom og hente det. Likevel ønsker vi også at kunder kommer inn for en prat. Vi forteller gjerne om kaffen vi serverer, samtidig som vi får nye venner forteller Steer.

Planen er at et lite lokale skal gjøre opplevelsen mer personlig.

– Kunder som sitter inne i kaffebaren vil uansett bare være en eller to meter fra oss, slik at det blir enklere å bygge relasjoner, legger han til.

På benken til venstre kan kunder slå av en prat mens kaffen forberedes.

Vil samle hele verden på åtte kvadratmeter

Da pandemien satte en stopper for reising og ny eksotisk mat og drikke, ville paret bringe verden til Pedersgata.

– Vi har tidligere reist mye begge to og prøvd ulike kaffetyper og smaker. Det var kanskje en av de tingene jeg savnet mest da jeg kom til Stavanger, der det var full nedstenging, forteller Steer.

I kaffebaren vil de derfor samle alle deres favorittsmaker. Blant dem kaffebønner fra flere deler av verden, i tillegg til kaker og boller du vanligvis finner i for eksempel Australia eller New Zealand.

LES MER: Til høsten åpner donut-kjeden i Stavanger sentrum

I dette lokalet vil paret servere eksotisk kaffe.

Både gift og kollegaer

Hjelmeland møtte Steer da hun var på studietur til London, og bestemte seg for å bli værende i storbyen.

– Siden den gang har vi bodd både i England, Norge og Frankrike, forteller hun.

Det blir ikke første gang ekteparet blir kollegaer, og tidligere har dette fungert fint. Likevel møter de en litt ny utfordring denne gang.

– Vi har aldri jobbet i et så lite lokale sammen før. Det kan være de åtte kvadratmeterne kommer til å forandre ting, hehe, sier Steer.

– Hva er planen videre?

– Dette er en dør som har åpnet seg for oss. Nå starter vi denne reisen også er vi klare for å se hvor den tar oss, svarer Hjelmeland.

LES MER: Nytt spisested åpner i Pedersgata: – Skal være et sted folk vil henge

LES MER: Nytt utested i Sandnes ble til på dugnad

Publisert: 19. september 2021, 11:00