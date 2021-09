Aktuelt Skateboard Åpner pop up-butikk i hjertet av Stavanger: – Tror mange vil komme og se hvordan det har blitt Lokale unggutter satser på skateboard og streetwear. Publisert: 04. september 2021, 19:00 Thommas Husevik

Sjur Torgersen (t.v), Renè Juel Pettersen og Stefan Vatland åpner pop up-butikk denne helgen.

De åpner dørene lørdag 4. september og ønsker å bringe rullebrett og urban klesstil tettere på Stavanger.

Stefan Vatland (22), Sjur Torgersen (15) og Renè Juel Pettersen (18) står bak SHITs splitter nye pop up-butikk som åpner dørene i andre etasje i Øvre Holmegate 11 denne helgen.

De tre ungguttene driver alle med skateboard på fritiden, og er ikke vanskelige å be når Byas kontakter dem for en temperatursjekk før selve åpningsdagen.

– Det har vært ganske mye arbeid, men det har hele tiden vært kjekt, sier 15 år gamle Sjur Torgersen.

Nå håper han på bra oppmøte blant et rullebrett-sultent publikum:

– Jeg tror mange vil ta turen for å se hvordan det har blitt her, og så tror jeg at flere vil komme til å handle nå som vi har fått på plass en fysisk butikk, sier han.

Frode Goa er en av gründerne bak skatemerket SHIT, etablert i 2000. Nå lar han yngre krefter ta seg av den nye pop up-butikken.

Med seg på laget har det unge trekløveret fått mentor og innehaver av KANT, Frode Goa. Gründeren, som blant annet står bak merket SHIT, sier han lar seg begeistre av det ungdommelige pågangsmotet:

– Dette er bare helt fantastisk kjekt. Tanken har alltid vært å få på plass en butikk, men det er et realt puslespill når det kommer til lokaler og investeringer, men for en måneds tid siden løsnet det endelig, sier han.

Etter at de siste brikkene rundt satsingen falt på plass satte gjengen seg en tøff deadline, 4. september, og den kan de feire at de klarte nå til helgen.

I 2010 stengte dørene på Shit-butikken i Øvre Holmegate 25 og merket gikk konkurs på grunn av sviktende salg. I 2019 gjorde Shit comeback, og prøver seg igjen i Øvre Holmegate - nummer 11, denne gangen.

– Nå er vi endelig på plass, sier en engasjert Frode Goa.

Pop up-butikken vil tilby et sortiment av rullebrett, klær fra SHIT, samt en rekke produkter fra andre merker som Sour Solution, Independent, Birdhouse, Krux, Sushi, Pro Tec, Bones og flere.

I forbindelse med åpningen avslører også gjengen at en kjent norsk skate-rockestjerne vil avlegge butikken et besøk, uten at navnet kan røpes før åpningsdagen:

– Det forblir nok en hemmelighet fram til klokken 10 på lørdag, men det er en anerkjent norsk rockestjerneskater, avslutter en hemmelighetsfull Goa.

