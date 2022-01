Aktuelt Helg HELGÅ: Lær å sy vikingklær, feiring i Randaberg eller vandre i Sandnes Koronarestriksjonene setter fremdeles en stopper for flere arrangementer, og mye er avlyst. Men hvis det kribler etter å komme seg ut i helgen, har vi noen forslag til hva du kan gjøre. Publisert: 28. januar 2022, 12:51 Christine Andersen Johnsen

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 28.–30. januar.

Kle deg som en viking!

Jernaldergården ønsker å kle byens befolkning i vikingdrakt! Nei, ikke en blå fotballdrakt, men slike kjortler, kjoler og underkjoler som vikingene brukte. De spanderer kurs i å sy ditt eget vikingplagg, og gjennom et tre dagers kurs lærer du alt du trenger å vite.

Vil du sy deg en kjortel, kjole eller underkjole, men trenger litt veiledning? Nå kan du ta kurs i å sy vikingklær!

Feir Randaberg sin bursdag

Randaberg kommune fyller 100 år, og har planlagt flere fester for å feire. Den første festen, Vinterugå, åpner i Randaberg sentrum på lørdag, og det blir skøytebane, konsert med Aina & Jonas og show med Tryllekunstner Elias, for å nevne noe. Hvis du er ekstra interessert i skøytebanen, lokker kommunen med familie-disco på isen på søndag.

Det var folksomt på Torget i Randaberg sentrum da julegranen ble tent i november. Nå er det tid for bursdagsfeiring.

Film – med eller uten barn!

På lørdag viser KinoKino filmer både for store og små. På Knøttekinoen vises Charlie Chaplin-suksessen «Småen», som kom på kino for første gang for akkurat 100 år siden.

For de voksne er det Filmmatiné – formiddagsforestilling – av den nye filmen Coda, som handler om 17 år gamle Ruby som er den eneste hørende i en ellers døv familie.

«Coda» handler om 17 år gamle Ruby som er den eneste hørende i en familie med døve. «CODA» står for «children of deaf adults».

Historisk byvandring i Sandnes

Syns du det er litt mye fokus på Rutenparken og alt det andre nye som oppstår i Sandnes? Flott er det, men kanskje er du nysgjerrig på hvordan Sandnes var i gamle dager? Da kan du bli med Jack Rostøl, som har skrevet flere bøker om Sandnes, på byvandring fra Melkebaren.

Byvandringen med Jack Rostøl starter og slutter på Melkebaren i Industrigata.

Har du innspill til ting som skjer neste helg? Send en e-post til helga@byas.no!

Publisert: 28. januar 2022, 12:51