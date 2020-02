Strålende fornøyd med resultatet: Lover ny 100-uke i Stavanger

Dette opplyser prosjektleder i Spis for 100 i Stavanger, Andreas Berg.

– Vi er sjokkert over hvor bra det har gått. Resultatet er over all forventning, sier han til Byas.

– Suksess

Den billige matfesten kom brått på publikum. Tidlig i januar ble 100-uka annonsert, og en måned senere var det hele i gang.

Konseptet har vært en stor suksess i flere byer, blant annet nabobyen Sandnes, hvor restauranter og kafeer har servert sultne besøkende en matrett til en 100-lapp to ganger i året siden 2014.

OBS: 100-Ugå arrangeres i Sandnes denne uka. Sjekk hvilke retter som scorer høyest her.

I år var derimot første gang spisestedene i Stavanger var vertskap for et slikt konsept. Fra 3. til 9. februar ble det solgt 54.747 matretter til 100 kroner.

– Til å være første gang, så er vi veldig fornøyde med tallene vi sitter på. Det har vært gode tilbakemeldinger fra spisesteder og publikum. Det er godt å vite at prosjektet som helhet har vært en suksess, sier Berg.

Travelt, men slitsomt

Det er ingen tvil om at 100-uka falt i smak hos publikum. Spisestedene er også positive, men til tider ble det i overkant travelt.

– Det var hardt... Mye travlere enn hva vi forestilte oss. Det rant inn med folk, sier daglig leder ved Deja Vu, Kjetil Skaret og veiver med høyrearmen.

– Det var som Gladmat, som den travleste dagen på Gladmat, kommer det plutselig fra en kollega bak disken.

Skaret forteller at spisestedet på Magasin Blaa solgte nærmere 6000 tepurasalater til en hundrings. Besøket firedoblet seg fra normalen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Skaret understreker at det er fantastiske tall, men at kosten av arbeidsinnsats og råvarer spiser godt av et eventuelt overskudd.

– Jeg har ikke den totale oversikten, men jeg håper vi sitter igjen med noe, sier han og ler.

– Blir dere med igjen?

– Tja... Jo, når vi får det litt på avstand. Det er garantert et marked for det. Neste gang vet vi hva vi kan forvente og har mer erfaring, sier Skaret.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fulle av lovord

Noen steinkast unna ligger Shahi Kitchen. Restauranten i Pedersgata solgte 1450 retter med kylling masala og er svært fornøyd med deltakelsen.

– Det var travelt, men kjekt. Vi hadde en konstant strøm av gjester og responsen var god, sier daglig leder Samreen Javed og bekrefter at restauranten gjerne blir med på en ny 100-uke.

Et av de ferskeste tilskuddene til byens mattilbud, er den italienske kafeen Italo. Fra lokalet i Smedgata ble det solgt 700 retter linguine med kaffekrem.

– Jeg tror vi kokte over 50 kilo pasta, sier medeier Aaron Depalmas og fortsetter:

– Det var en fin opplevelse. Vi er ganske ferske og jeg tror 100-uka gjorde at flere fikk øynene opp for oss.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ny 100-uke

Berg i Spis for 100 sier at prosjektgruppa også har lært mye i løpet av en uke.

– Nå vet vi hva som er bra, hva vi bør jobbe med og hva som definitivt kan bli bedre. Derfor håper vi å slå vår egen rekord i september.

– Så det blir ny 100-uke?

– Ja, vi kjører en ny runde i september. Kanskje i slutten av august, det er ikke helt bestemt ennå.

– Hva er årsaken til at du kan bekrefte dette allerede nå?

– Først og fremst responsen. Flere spisesteder har sagt at de ønsker å være med og kundene ønsker tilbudet tilbake.

– Hva blir annerledes til høsten?

– Vi har noen tanker rundt det, uten at jeg kan si noe særlig om det nå. Men det blir flere spisesteder. Nå hadde vi 35 steder med oss, neste gang håper jeg vi passerer 40-tallet.