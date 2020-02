Only stenger butikken, men jakter nye sentrumslokaler

Siden 28. mai 2015 har kunder vandret ut av klesbutikken Only i Nygata 16 med poser fulle av alle mulige tekstiler, farger og stiler. Denne helgen tømmes butikken, og på lørdag er det offisielt slutt.

Grunnen er at leiekontrakten har gått ut og ikke blitt fornyet.

– Vår leiekontrakt gikk ut, og eieren av lokalet ønsket en pris som Only Norge ikke var villig til å betale. Men vi lukker på ingen måte døra for Only-butikker i sentrum, sier landssjef i Only Norge, Kristin Evjen Engdal.

På jakt etter nytt lokale

Ifølge Evjen Engdal har butikken i Nygata gått på skinner det siste året og stenger på sitt beste tidspunkt økonomisk. De skulle gjerne blitt værende på samme plass en god stund til, men grunnet omstendighetene ser selskapet seg om etter et nytt lokale i sentrum.

– Only har hatt en kjempegod omsetning det siste året. I regnskapsåret 2018/2019 økte omsetningen med hele 17 prosent, og hadde en økning i 11 av 12 måneder, forteller landssjefen.

Tallene står i stor kontrast til hvordan det har gått med selskapet på landsbasis de siste årene. Only Stores Norway AS har i perioden 2013 til 2018 gått med et samlet underskudd på 26,1 millioner kroner, viser regnskapstallene fra Proff.no.

I fjor kunne selskapet derimot vise til grønne tall for første gang på seks år. I 2019 fikk Only et overskudd på fire millioner kroner før skatt.

Fakta: ONLY Only er under paraplyen til klesselskapet Bestseller som selger klær og produkter fra ca. 15 000 multimerkebutikker og varehus. For øyeblikket er det 24 Only-butikker i Norge.

Har snudd skuta

Evjen Engdal forteller at Only har åpnet fire nye butikker de siste to årene, og takker de ansatte for at det går bra med butikken.

– De er superflinke og har samlet mange faste, lojale kunder over årene. Det har nok også noe å gjøre med at vi har fokus på å være lokale, sier hun og legger til at det er viktig å tilpasse seg ulike byer:

– Det er ikke sånn at regnjakker i Tromsø selger like godt som i Bergen, så det å finne ut hva kunden vil ha og ha en brei kolleksjon mener jeg er nøkkelen.

Hun forteller at de ansatte har fått tilbud om å bli flyttet til Only-butikkene på Bystasjonen og Kvadrat i Sandnes.

Tomine Walmsness

– Det er veldig trist

Bak kassa på Only i Stavanger sentrum står assisterende butikksjef Wenche Reianes omgitt av tomme hyller og salg. Hun forteller at butikken er åpen frem til lørdag ettermiddag.

– Hva synes du om at butikken stenger denne helgen?

– Det er veldig trist, og jeg kommer til å savne jentene, miljøet i sentrum og selve stemningen i denne butikken, sier Reianes.

Hun håper butikken åpner i et nytt lokale snart og det vet hun kundene krysser fingrene for også.

– Vi har mange lojale kundene som synes det er veldig leit at denne butikken forsvinner, men at det er planer om en ny Only-butikk i Stavanger sentrum er et plaster på såret, sier hun.