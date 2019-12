24 spisesteder som åpnet i Stavanger i året som gikk

Lei av julematen allerede? Da er det kanskje på tide å la andre ta seg av matlagingen eller heller bestille take away?

Vi har samlet flere av de nye spisestedene som har startet opp i byen i løpet av 2019.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bellies

Den ferske restauranten i enden av Pedersgata ønsker å opplyse, vise og utfordre. Hvilke muligheter finnes i de forskjellige råvarene og hvordan kan en gulrot i det hele tatt smake så godt?

– Vi har et fantastisk lokale som vi tror kan bli en destinasjon. Den største utfordringen er å få gjestene hit, maten har jeg klokkertro på, sa daglig leder Øystein Lunde Ohna til Byas i november.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Akropolis

En gammel kjenning har stått opp igjen fra de døde. Akropolis har vært en gjenganger i Stavangers restaurantfamilie, og åpnet dørene - igjen - den 4. oktober.

På menyen finner du selvsagt klassiske greske retter som gyros, moussaka og kleftiko.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Cin-Cin

Da Ostehuset flyttet til Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen, sto et større serveringslokale i Hospitalgata ledig. Her har Sebastien Patruno og Stephane Caddeo flyttet inn med bar-, lunch- og middagskonseptet Cin-Cin.

De har fått godt hjelp til å pusse opp lokalet av Harald og Anne Espedal som kjøpte det 2400 kvadratmeter store bygget i oktober 2018.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Cerveceria by Garcia

Garcia var nykommere i Stavanger øst i fjor, nå er de nykommere på Hinna. I Stadionparken åpnet Cerveceria by Garcia dørene i oktober.

– Cerveceria betyr i utgangspunktet bryggeri, men vi ønsker å være den lille kafeen som du finner i sydlige strøk. Her skal vi bruke flere enkle råvarer, mye pinchos og tapas, men vi beholder pizzaen, sa daglig leder i Garcia AS, Kristian Sevland til Byas.

Fredrik Refvem

Mano

Rundt juletider i fjor la gjengen i Mano siste hånd på verket i krysset mellom Langgata og Pedersgata. Mens pizzaeksperten fra England stekte aubergine, sopp og paprika, jobbet håndverkere med ferdigstillingen av lokalet.

Responsen har vært overveldende, og Aftenbladets anmelder mente at pizzaen var så god at den kunne spises hver dag.

Magnhild Mostad

Hekkan

Burgerdrømmen startet for Hekkan i Sandnes i 2017. I februar i fjor kom nyheten om at Hekkan ville etablere seg i Stavanger også, men det var lettere sagt enn gjort.

Oppussingsprosjektet i Pedersgata ble til en totalrenovering, men burgersultne siddiser kunne til slutt få kloa i «delikatessen» i slutten av februar 2019.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Panzanella

Pizza og Pedersgata har gått hånd i hånd i 2019. I oktober startet to italienere opp pizzastedet Panzanella i Pedersgata.

På menyen står naturlig nok pizza, men også brød, sandwicher, calzone og ikke minst panzanella, som også er navnet på take away-restauranten.

– Panzanella er en italiensk snack. I sin enkleste form er det brød med ferskpresset tomat, men du kan også tilsette olivenolje og salt, for eksempel, sa Emanuele Di Pofi til Byas før åpningen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Pizzaco

Du er vel ikke lei av å høre om pizza allerede?

Denne gjengen har store planer i årene som kommer. Pizzaco har nemlig som mål å etablere 100 til 150 utsalgssteder over hele landet.

Først ut var lokalet på Madla i midten av desember. I løpet av januar skal Pizzaco åpne i Eiganesveien 8, i de gamle lokalene til Café de France.

Ine Espevik Larsen

Nick & Jonnies

Opprinnelig en gammel traver i restaurantfamilien i Stavanger, men i februar skiftet Gaffel & Karaffel navn og konsept.

Navnet må derimot ikke forveksles med snusmerket, men opphavet kommer fra kokkene som har drevet kjøkkenet de siste årene: Nick Horner og Jonnie Nyberg.

Nytt på menyen var mange flere småretter.

– Folk har forbundet oss med en plass hvor du tar en helaften, og ikke bare en liten matbit. Her kan du komme både for en liten snack og en full middag. Derfor har vi også utvidet med en stor bar, sa daglig leder Bjørn Erik Sandvaag til Byas i februar.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Silk Road Restaurant

Planen var at restauranten skulle åpne jula 2017, men det skulle vise seg å være mer arbeid enn først antatt med å gjøre om det gamle massasjestudioet til en restaurant.

Først i februar kunne eierne ta imot gjestene ved restauranten, men spisestedet skulle aldri åpnet dørene. Det ble ikke levert en ferdigattest etter oppussingen. Det ble heller ikke gitt en midlertidig brukstillatelse for lokalene. Driften var dermed i strid med plan- og bygningsloven.

Restauranten ble slått konkurs 17. oktober.

Pernille Filippa Pettersen

Yips Dumplings & Digg

I oktober i fjor besøkte Byas det som nærmest var et falleferdig lokale. Inne i bygget var det ikke stort annet enn en haug med isolasjon, en nedstøvet sofa og et henslengt toalett.

Men etter måneder med iherdig jobbing, kunne Yips endelig ønske gjester og kunder velkommen i april.

– Jeg har vokst opp i en kinesisk restaurant som foreldrene mine drev. Da tenker mange på vårrull, kyllig i sursøt saus og pepperbiff, men det er ikke kinesisk mat. Vi ønsker å dra fram det originale og autentiske, sa Chiu Yin Yip til Byas .

Tone Pedersen

Roast

Scandic tok over Radisson Blu Royal Hotel i Løkkeveien 1. oktober. Dermed forsvant Radisson-konseptet 26th North fra Byas.

Erstatningen er Scandics eget restaurantkonsept, Roast.

– At restauranten blir besøkt og går bra, er ekstremt viktig for oss. Vi er nødt til å lykkes slik som 26th North gjorde, og det er jeg 100 prosent sikker på at vi kommer til å få til, sa hotelldirektør Linda Vågen Pedersen til Byas i november.

Pernille Filippa Pettersen

Italo

Vi holder oss i Italia, men tar en liten pause fra tradisjonsretten pizza.

I Smedgata, halvveis ned mot Klubbgata i Stavanger sentrum, har det nylig dukket opp en ny kafé som har fått navnet Italo.

– Italo er et uformelt spisested med mat bygget på italienske tradisjoner. Vi skal ha lette italienske lunsjretter og desserter. Og så klart iskrem og kaffe, sa Alessandro Palella til Byas i november.

Tor-Arne Vikingstad

Funky Moustache

Vegetar, juice og smoothie.

Australieren Sunny Gjomakaj drev restaurant i Melbourne, men startet opp et lunsj- og middagstilbud i Sølvberggata i sommer.

– Målet er å presentere en rik meny med veganske og vegetariske alternativer, slik vi gjorde i Melbourne, sa Sunny til Byas i juli.

Restauranten holdt det derimot ikke gående veldig lenge, og stengte dørene i desember.

Wanna Sushi og Thai

Etter at Hall Toll la ned driften i februar, ble flere matkyndige ledige på arbeidsmarkedet. Noen av dem fant veien til Wanna Sushi og Thai i Bakkegata som åpnet i sommer.

– Vi kommer til å servere thai-inspirert sushi. Det betyr mer smak og hakket sterkere mat enn klassisk japansk sushi. Vi har fått mange henvendelser fra gamle sushielskere fra Hall Toll-tiden, så vi gleder oss til å servere dem igjen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Peppes Pizza

Peppes forsvant fra byen i 2012, men gjenåpnet i lokalene til Pizza 28 i høst. Dette sa driftssjef i Peppes Pizza, Espen Kvam, om returen til oljebyen:

– Vi ønsket alltid å være i Stavanger, men leiekontrakten gikk ut på Torgterrassen. Så kom oljenedturen og vi valgte å ikke forlenge leiekontrakten på Bryne. I dag ser vi at Stavanger har vokst og blitt en mer moden by. Du trenger ikke lenger ligge midt i lysløypa og folk er villige til å gå de ekstra skrittene, sier han og viser blant annet til veksten som Fargegata har sett.

Ine Espevik Larsen

Bankers

Pizzaåret 2019 fortsetter, men først en liten recap:

I 2017 ble det kjent at Domino’s tok over alle restaurantene til Dolly Dimple’s.

Den velkjente Dolly-pizzaen hadde sitt opphav fra Sandnes, og et stort stykke lokal pizzahistorie var over.

Men, Dolly-grunnlegger Andreas Hatjoullis var derimot ikke helt ferdig med sitt pizzaeventyr. Han er både initiativtaker og hovedinvestor bak pizzakjeden Bankers på Forus.

– Vi føler at vi har et godt team som funker sammen. Så dette prosjektet er jo helt bankers! Jeg har begynt å bruke det begrepet veldig ofte nå, sa daglig leder Max Gouchan til Byas i juni.

Jarle Aasland

Sumo

Restauranten erstattet Hall Toll som flyttet ut da Rekom tok over lokalene på Skansekaien.

Sumo-gründer Simon Simonnæs sa til Byas før den store åpningsdagen at Sumo skal være «folkelig og leken asian fusion». Med kanskje litt ekstra trykk på folkelig:

– Vi gjorde litt catering i Stavanger-området før vi åpnet. Da var det noen som generelt var skeptiske til sushi, men ble overrasket over at de faktisk likte sushien vår. Så det ble en sånn intern greie; At vi lager sushi til folk som egentlig ikke liker sushi, humrer Simonnæs.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kulturkafé No 18

I et av byens eldste hus har det dukket opp en kafé. Det hele begynte som en popup-butikk rundt juletider i fjor, så ble tilbudet permanent i sommer.

– Vi hadde det så kjekt at dette var noe vi ville gjøre mer av, sa daglig leder Ellen Sæbbø Undset til Byas i august.

På menyen står Gullkant-kaffe, gjærbakst, kaker, vafler, samt øl og vin.

Jan Inge Haga

Diablito Food & Music

En liten mellomting mellom nattklubb og «stiv» restaurant. Dette var beskrivelsen Byas fikk før åpningen av Diablito Food & Music på Strandkaien i Stavanger sentrum. Konseptet for Diablito er spansk tapas.

– Vi vil nok kunne tilby noe nytt og vanvittig bra, som ikke er i Stavanger fra før, sa daglig leder Andreas Koll Svensen til Byas før dørene åpnet i mai.

Magnhild Mostad

Maggis Munchies

Fra fast food til slow food fast...? I de gamle lokalene til Pollo Loco på Nytorget åpnet Maggis Munchies dørene i mai.

Ideen er å bruke laaaang tid med råvarene, før det kan serveres og nytes ganske raskt.

– «Slow cooked food» er populært i hele verden, som i København og Berlin. Det er noe Stavanger trenger, føler jeg. Vi er veldig heldige som har fått åpnet i denne gaten som har et så stort potensiale, sa daglig leder Monika Kamola til Byas i mai.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tako

Gjengen i Fortou var på jakt etter lokaler til et nytt konsept en stund, men endte til slutt opp et lite steinkast unna sin egen bakgård.

På menyen står naturlig nok taco, men den må ikke forveksles med fredagstacoen som oftest består av kjøtt fra Gilde og krydder fra Santa Maria eller Old El Paso.

– Vi er ikke en mexikansk restaurant. Det blir ikke nachos og burritos. Det er taco - lefse som du putter noe i, sa Tako-gründer Arnt Skjerve til Byas før åpningen.

Menyen varierer fra sesong til sesong, og inkluder fisk, kjøtt og vegetar. Med på laget er lokale produsenter som Idsøe, Smågrønt, Midsummer Hot Sauce og Como Mexico.

Tone Pedersen

Kafé Go Nok

Eddie Eidsvåg startet opp kafeen i Gamle Stavanger i april, og navnet sier noe om hva dette handler om. Eidsvåg har beskrevet bedriften som «en kafé for ettervern- og pårørendearbeid og de i kamp mot ensomhet».

– Det er ingen som kan være deg bedre enn deg selv, sa Eidsvåg til Byas på åpningsdagen i april.

Pål Christensen

Olive Tree

Den 26. desember åpnet Olive Tree i Sølvberggata, i de gamle lokalene til Funky Moustache.

Olive Tree hadde tidligere restaurant i Nygata i Stavanger, men flyttet til Bystasjonen i Sandnes før 100-ugå høsten 2018.

– En av grunnene til at vi ønsket oss tilbake til Stavanger, er at det er en større by, hvor det er mulighet til å nå ut til flere kunder. Vi ser også at flere fra Sandnes reiser til Stavanger for å spise, sa daglig leder Rronë Sadria til Byas en knapp uke før åpningen.