Ser for seg 1000 kvadratmeter med mat og drikke på hjørnet av Pedersgata En frisørsalong, matbutikk og en gammel polkjeller kan bli en ny mathall.

På dette hjørnet mellom Nykirkebakken og Pedersgata ønsker Anders Ohm å bygge en mathall. FOTO: Pedersgata Utvikling

Dette kommer fram av en mulighetsstudie Pedersgata Utvikling har fått gjennomført for hjørnet av Pedersgata og Nykirkebakken.

– Dette er et gammelt og unikt hjørne med stort potensial, mener daglig leder, Anders Ohm.

Mange aktører under samme tak

Han er gatas ubestridte eiendomskonge og forvalter nå 25 eiendommer gjennom selskapet sitt.

Med et par års mellomrom har han kjøpt seg opp på hjørnet som han nå ønsker å forvandle til et større utsalg for råvarer og street food. På godt norsk en mathall.

Lokalene det er snakk om huser i dag en frisør og en utenlandsk matbutikk. I tillegg vil han ta i bruk kjelleren til Norvina, som tidligere ble brukt da Vinmonopolet holdt til på adressen.

Hele lokalet vil være på 1000 kvadratmeter, som tilsvarer et område litt større enn en håndballbane.

Anders Ohm sitter på 25 eiendommer i Pedersgata. Disse forvalter han gjennom selskapet Pedersgata Utvikling. FOTO: Jon Ingemundsen

– I forbindelse med byjubileet i 2025 skal kommunen oppgradere Nytorget. Jeg vet også at det er et ønske om å gjøre noe med Pederstrappene som går langs Mediegården. Dette hjørnet kan bli en spennende forbindelse mellom Østervåg og Nytorget, sier Ohm.

Han har latt seg inspirere av mathallene i Oslo. Mange aktører under samme tak, som tilbyr et vidt spekter av mat og drikke. Gjerne fra flere verdensdeler, i god Pedersgata-ånd.

Det meste kan spises eller drikkes på stedet, andre ting kan du putte i gryta når du kommer hjem.

– Det er heller ikke uaktuelt å leie ut til én aktør, men det primære ønsket er en mathall. Jeg tenker at alle spennende byer trenger det, sier Ohm.

Tidligere holdt Vinmonopolet til i lokalene som Norvina har i dag. Ohm ønsker å ta i bruk den gamle kjelleren til polet, som har en takhøyde på 4,5 meter. Bildet er fra 2002. FOTO: Anders Minge (arkivfoto)

Mathallen 2.0

Stavanger har forsøkt tidligere, da i østre bydel. Mathallen åpnet høsten 2015, men gikk konkurs etter et år i drift.

Initiativtaker til Mathallen i østre bydel, Nils-Henrik Stokke, har selv sett skissene til Ohm. Han tror prosjektet kan lykkes.

– Beliggenheten er helt ideell. Det å kombinere en blanding av street food og mathall, tror jeg kan være midt i blinken, sier Stokke.

Slik så det ut da Mathallen åpnet i østre bydel i september 2015. Året etter gikk den konkurs. FOTO: Marie von Krogh

– Hvorfor skal dette lykkes når dere ikke klarte det?

– Lokasjonen er én ting, samtidig tror jeg det er handler mye om å ha mange serveringssteder samlet. Du må blande serveringsstedene og produktene på en god måte, sier Stokke og peker på at Ohm har forvaltet Pedersgata etter lokale interesser.

– Det er ingen store kjeder i Pedersgata. Der finner du lokale aktører med hjerte for faget. Hvis han tar den samme ideen med seg inn i en mathall, har jeg kjempetro på det, sier Stokke.

Frisørsalongen, matbutikken og den gamle polkjelleren kan bli til en 1000 kvadratmeter stor mathall. FOTO: Pedersgata Utvikling

Avhengig av leietaker

Pedersgata har med årene vokst til å bli et matmekka. Ikke bare for de som vil ta med maten hjem, men også restauranter som K2, Bellies og nyoppussede Zouq har funnet seg godt til rette.

Foreløpig finnes mathallen kun på tegnebrettet, men de fleste byggetillatelser er allerede i boks.

Ohm ønsker derimot ikke å sette spaden i jorda før en leietaker er villig til å satse på prosjektet.

– Det er helt avgjørende. Det nytter ikke å bygge gulvet først når det senere viser seg at sluket er på feil sted, sier Ohm.

