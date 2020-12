Aktuelt byasbeste2020 Coffeeberry er #byasbeste kafé! Coffeeberry ble #byasbeste kafé i 2019, og nå har de vunnet igjen! Sponset av: Publisert: 04. desember 2020, 16:00 Christine Andersen Johnsen

Det ble jubel på Coffeeberry da de ble #byasbeste kafé. FOTO: Christine Andersen Johnsen

– Er det sant? Så utrolig gøy, sier daglig leder Thomas Jørgensen når Byas ringer med beskjeden.

– Vi er #byasbeste, sier han til kollegaene i kaféen.

Jubelropene i bakgrunnen høres gjennom telefonlinjen.

– Wohoo!

Thomas Jørgensen henger opp ferske vinner-klistremerker på døra. FOTO: Christine Andersen Johnsen

«Lillebroren» til Stavanger

Sammen med kona, Hanne Jørgensen, driver Thomas Jørgensen Coffeeberry. Kaféen på Ruten vant #byasbeste kafé i 2019, men årets seier kom som en overraskelse, ifølge Jørgensen.

– Ikke minst fordi vi holder til i Sandnes. Man føler seg jo litt som en lillebror overfor Stavanger, sier han.

– Jeg tror folk kommer hit for å få et hei og en liten prat, eller for å treffe hverandre. Kaffe kan du lage hjemme, men det er jo litt kjedelig, ler han.

– Kaffe kan du lage hjemme, men det er jo litt kjedelig, sier Thomas Jørgensen. Han tror at folk drar på kafé for å oppleve en type stemning, og kanskje å treffe andre folk. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Nye smaker hver dag

Kaffen er hovedproduktet til kaféen på Ruten, og det er svart kaffe som selger desidert best, av alle kaffedrikkene på menyen.

Coffeeberry kjøper kaffebønnene fra kaffebrenneriet Jacu i Ålesund,

– Kaffen er av høy kvalitet, og når du bestiller en svart kaffe her, får du noe nytt fra dag til dag. Smaksvariasjonene er tydelige.

«Dagens kaffe» varierer altså fra dag til dag, med kaffe fra ulike kontinenter med ulike smaker.

Det er desember, og julekaffen er på plass i kaféen. FOTO: Christine Andersen Johnsen

FOTO: Christine Andersen Johnsen

Dyrere innkjøpspris

– Vi selger kaffen til samme pris som andre kaféer, men kaffen har en dyrere innkjøpspris. Det er viktig for oss at alle, fra bærene blir plukket til kaffen blir brent, får rettferdig betaling for det, sier han.

Jørgensen forteller at de fort ville mistet gleden av å drive med det de gjør, dersom de falt for fristelsen å kjøpe billigere kaffe for høyere fortjeneste.

– Kvaliteten på kaffen er vår bærebjelke.

Av alle drikkene på menyen, er dagens kaffe mest populær. FOTO: Christine Andersen Johnsen

For Coffeeberry var nedstengingen av Norge i vår en utfordring.

– Det var sykt slitsomt, men samtidig ser vi jo i ettertid at det har ført med seg en del bra ting, sier han.

Det var spesielt skremmende med tanke på at både han og kona, Hanne Jørgensen, jobbet på samme sted.

Frykt for å miste alt

– Vi kjente plutselig på en frykt for å miste det vi har her. Vi måtte permittere ansatte, og tidvis oss selv. I en slik blir man fort fristet til å bare henge kroken på døra midlertidig, legge seg ned og bare ta imot de midlene man kan få fra staten, sier Thomas.

Men det gjorde ikke Hanne.

Hanne Jørgensen driver Coffeeberry sammen med ektemannen Thomas Jørgensen (i bakgrunnen). FOTO: Christine Andersen Johnsen

– Hanne dro virkelig lasset i den perioden. Hun tenkte at «hvis ikke kundene kommer hit, hvor er de? De er hjemme. Da finner vi dem der», forteller han.

Allerede dagen etter pressekonferansen der Erna Solberg stengte ned landet, tok Hanne imot bestillinger og kjørte ut leveranser.

– Vi opplevde en utrolig støtte fra kundene i den perioden, sier han.

Nedstengningen førte til flere måter å tenke nytt på, og gav ekteparet Jørgensen et viktig perspektiv;

– Man kan ikke ta noe for gitt, sier Thomas.

Publisert: 04. desember 2020, 16:00