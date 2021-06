Aktuelt Smed T. Kristiansen Har du sett disse i torgtrappene? – Vi har lenge hatt et ønske om flere bymøbler i sentrum slik at folk kan slå seg ned og nyte atmosfæren. Bare det å være i sentrum, sier daglig leder for Stavanger Sentrum AS, Kristin Gustavsen. Oppdatert: 13. juni 2021, 09:17 Oda Bjønnes Hanslien

Bordene har to hull til kopper. - Når du sitter der og koppen er tom og det blåser mye, er det greit den sitter fast, sier Svein Westlund Kristiansen som har laget bordene. FOTO: Jarle Aasland

Femten røde bord har blitt spesiallaget til torgtrappene i sentrum av Stavanger. Inspirasjonen kom sist sommer da Gustavsen var på ferie i Arendal. Da så hun noen lignende bord i Pollen.

– Da tenkte jeg at dette må vi klare å utvikle en egen variant av i Stavanger og tok kontakt med Westlund Kristiansen i Smed T. Kristiansen for å høre om det var noe han kunne lage for oss.

– Skal tåle alt slags Stavangervær

Det er daglig leder Svein Westlund Kristiansen i Smed T. Kristiansen AS som har laget de «Ferrari-røde» bordene.

Han ville ikke kopiere de andre bordene fra Arendal, men lovte at han skulle tenke ut en måte å løse oppdraget på. Resultatet ble de røde bordene av galvanisert stål. Galvanisert betyr at de har blitt dyppet i sink slik at de ikke ruster.

– Vi har laget de litt tunge for at de skal tåle vær og vind. De skal tåle å stå ute hele året i alt slags Stavanger-vær. Men samtidig så skulle de ikke være for tunge for de tar dem vekk på ettermiddagen og låser dem, forteller Westlund Kristiansen.

Westlund Kristiansen sier at bordene er ganske tunge for at ingen skal stikke av med dem, og at dersom noen gjør det, så ville bordene være ubrukelige for dem.

– De kan jo ikke brukes andre steder enn i torgtrappene, det er det de er laget for. De vil stå skeivt et annet sted.

Mannen bak de nye bordene er Svein Westlund Kristiansen fra Smed T. Kristiansen. Han synes oppdraget har vært veldig gøy og håper det kan bidra til at flere bruker byen. FOTO: Tommy Ellingsen

– En veldig begeistring

Hovedårsaken til at bordene kommer nettopp i år er at Stavanger Sentrum AS har fått bevilget ekstra midler fra Stavanger kommune.

– Midlene skal brukes til å lage flere tiltak som trekker folk til sentrum og som gjør opplevelsen av sentrum enda bedre, sier Gustavsen.

Planen framover er at bordene skal settes ut på lørdager fram mot sommeren. Gjennom sommeren vil de prøve å sette ut bordene hver dag så lenge det er sol. Bordene ble først satt ut sist lørdag, men da bare sju av de 15 som er laget.

– Hvis dette fungerer så godt som vi tror, vil alle femten bordene bli tatt i bruk. Likevel vil det bli stor nok avstand til neste bord sånn at alle koronaregler blir overholdt.

Bordene er røde for at folk ikke skal snuble i dem. - Vi vil unngå skader. Fargen har veldig god kontrast til underlaget så du skal være ganske svaksynt for å ikke se dem, sier Westlund Kristiansen. FOTO: Jarle Aasland

Gustavsen forteller at de har fått god respons.

– Det har vært en veldig begeistring både fra de som fikk anledning til å prøve bordene den første lørdagen, og når vi har beskrevet dem i sosiale medier.

Flere møbler skal settes ut i sentrum. Da skal butikkeiere være «faddere» for møblene, og selv ta dem inn og ut.

Westlund Kristiansen berømmer Stavanger Sentrum AS for å ha fått til disse bordene.

– Sånne små, smarte og kjekke ting for byens befolkning, det er ganske bra. Det applauderer jeg og synes er kult.

Publisert: 13. juni 2021, 08:28 Oppdatert: 13. juni 2021, 09:17