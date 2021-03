Aktuelt Restaurant Coyote Tacos gjenåpner i Sandnes: Har planer om ny restaurant i Stavanger Restauranten har holdt stengt siden i fjor. Nedetida er brukt på å flytte og pusse opp. Publisert: 10. mars 2021, 18:00 Tone Pedersen

Bienvenido Espiritu Ledesma «Benjo», kokk og medeier på Coyote Tacos på Bystasjonen. Restauranten gjenåpner fredag i nye lokaler på kjøpesenteret. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

Restauranten har imidlertid ikke flyttet langt - bare over gangen på Bystasjonen.

– Men for å gjøre en lang historie kort, så åpnet vi restauranten for snart to år siden. Da valgte vi å gå all in - for å lage den best mulige tacoen, sier medeier Olav Larsen.

Og for å få til det, måtte restauranten oppfylle «taco-bibelens» tre bud, ifølge restaurant-gründeren:

– Du må lage egne lefser på huset. Ingen av sausene eller råvarene skal være prefabrikat. Og alle tacoene må ha meksikanske navn.

Men på grunn av denne «bibelske» satsingen, ble andre ting satt litt til side. For å lage egne lefser må det blant annet en ganske dyr maskin til.

– Det gikk sterkt ut over interiøret, men vi tenkte at dét får vi ta ved neste anledning. Og det er der vi er kommet nå, sier Larsen.

«Slow opening»

Interiørdesigner er hyret inn for å sikre den riktige atmosfæren. Selv om lokalene er mindre, er det blitt koseligere, ifølge medeieren selv i alle fall.

Olav Larsen, medeier i Coyote Tacos. FOTO: Jonas Haarr Friestad (arkiv)

Og timingen har vært god.

– Jeg tror vi var litt heldige - i hermetegn, med at vi var midt i flyttinga under andre runde med nedstenging. Korona har jo ført til at ting er litt forsinka, planen var jo å åpne 29. januar, men vi har ikke forhasta oss. Det hadde vært litt risikabelt å ta folk tilbake fra permisjon i desember-januar.

Når Coyote Tacos gjenåpner fredag, er det i form av en såkalt «slow opening».

– Det er fortsatt ganske strenge tiltak som fort kan bli strengere. Så de neste tre ukene kjører vi kun helgeåpent, fredag til søndag, for å begrense hvor mye vi utsetter oss for risiko.

– Hva er målet i 2021?

– Å overleve rett og slett. For oss som ikke var etablert i markedet da korona kom, har det vært tøft. Men vi håper at 2021 vil tillate oss å gå i null. At vi forhåpentligvis ikke taper penger.

Snuser på Stavanger

Larsen og de andre medeierne av den meksikanske restauranten har imidlertid større ambisjoner på lengre sikt:

– Ja, vi var egentlig ganske godt i planleggingen med å komme oss til Stavanger, i første omgang. Men det ble også litt begrenset på grunn av du-vet-hva.

Coyote Tacos holder seg på kjøpesenteret Bystasjonen, men har flyttet inn i nyoppussede lokaler. FOTO: Pål Christensen (arkiv)

Han ønsker ikke å røpe noe mer om hva Stavanger-planene gikk ut på utover dette:

– Vi var i kontakt med ulike aktører og ganske langt inni diskusjonene før vi måtte ta en pust i bakken og konsentrere oss om bare å overleve i Sandnes. Men vi ønsker å plukke opp den tråden igjen om vi klarer oss i 2021. Vi vil være der folk er, og Stavanger er dermed en selvfølge.

Og helt til slutt: Hva er den verste taco-blemmen han ser?

– Åh, det er vanskelig å si. Skal jeg være helt ærlig, er jeg veldig fan av den norske fredagstacoen. Men jeg føler det ikke egentlig er taco, da, men en norsk variant som har sklidd så langt ut på sidelinja at det ikke kan sammenlignes med det vi holder på med, sier Larsen - og avslutter med et eksempel:

– Jeg spiser Grandiosa, men jeg sammenligner det ikke med pizza fra Mano, Panzanella eller ReNaa.

