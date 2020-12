2. Viagra, er det en løsning?

I år ble viagra reseptfritt. Dette er en medisin som øker blodtilførsel til penis, som igjen fører til at den lettere blir stiv.

Næss sier at viagra er et fantastisk produkt for de som har behov for det, men ber menn unngå å ta pillene dersom man ikke har en medisinsk grunn for å bruke legemiddelet.

Svikter ereksjonen på grunn av nerver er det bedre å gå til legen.