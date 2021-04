Aktuelt Restaurant Fått med deg byggearbeidet i Pedersgata? Her åpner restauranten til Bulent (27) I nærmere et halvt år har byggearbeiderne vært på stedet. Snart kan 27-åringen ta over ansvaret. Publisert: 02. april 2021, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bulent Cetintas (27) har vokst opp på Storhaug og skal i sommer starte restaurant i eget nabolag. Foreldrene hans kommer fra Tyrkia og han har tidligere jobbet fire år ved en annen tyrkisk restaurant. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det går fort! Det var ikke mye her for to uker siden. Jeg kjenner det kiler litt i magen nå, sier Bulent Cetintas (27).

Hele byen slumrer. Det er få biler på veiene, mange har tatt påskeferie.

Men denne onsdagen, halvveis ut i «den stille uka», er det hektisk aktivitet på hjørnet av Pedersgata og Store Skippergate.

– Jeg får hele den flaten her, sier 27-åringen og peker mot betongdekket på andre siden av sperringene.

Slik blir fasaden når byggearbeidet er ferdig. FOTO: Pedersgata Utvikling

Deler på maten

Her skal han sammen med fetteren sin, Yusuf Cetintas, åpne restauranten Meze.

Et spisested som skal servere mat fra Tyrkia, Midtøsten og Middelhavet. Restauranten får rundt 50 sitteplasser og åpner allerede i juli.

– Å starte en restaurant er noe både jeg og søskenbarnet mitt har tenkt på lenge, men det var først da pandemien kom at vi landet et konsept som vi ville gå for, sier 27-åringen.

Det siste året med korona har de fleste av oss kjent på savnet etter å samles og treffes.

Kanskje over en matbit, der man sitter så tett at albuen din treffer albuen til sidemannen, uten at det blir sett på som en hilsen.

– Det blir en restaurant for det sosiale samværet, folk skal ut igjen og hverdagen kommer tilbake. Derfor satser vi på en del småretter som folk kan dele, sier Cetintas.

Restaurantlokalet til Meze skal bindes sammen av et tilbygg mellom Pedersgata 22 og 24. I etasjene over kommer det seks leiligheter. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Restaurant og leiligheter

Det er daglig leder i Pedersgata Utvikling, Anders Ohm, som nå holder på å pusse opp adressene i Pedersgata.

Det har vært en omstendelig jobb. På et tidspunkt svevde det ene trehuset i løse lufta.

Den kommende restauranten Meze får hele lokalet på bakkeplan. I etasjene over bygges det seks nye leiligheter.

– Restauranten kan starte driften ganske tidlig, men arbeidet med leilighetene vil fortsette utover sommeren, forteller han.

Ifølge Ohm har ombyggingen og restaurasjonsarbeidet en prislapp på rundt 15 millioner kroner.

Cetintas kan ikke gjøre annet enn å vente til byggearbeidet er ferdig, men snart er det hans tur til å gå på jobb på adressen. Målet er å åpne i juli. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Åpner i juli

Cetintas er oppvokst på Storhaug, men det var tilfeldighetene som førte ham til Pedersgata.

Om formiddagen den 17. november oppdaget han et banner på Nytorget som sa: «Næringslokaler til leie».

Dagen etter hadde han et møte med Ohm og partene ble enige.

– Da hadde jeg lett etter lokaler i tre måneder og hadde egentlig planer om å starte et annet sted i sentrum. Men jeg er glad for at vi kommer til Pedersgata. Det er mye spennende som skjer her nå, sier Cetintas.

Nøklene til bygget får han allerede i april. Åpningen er planlagt i løpet av juli.

Hvor mye Cetintas og fetteren hans investerer i prosjektet, har han foreløpig ikke oversikt over.

– Akkurat nå er det ikke dyrt, fordi Anders betaler for oppussingen. Min tur kommer snart, da går vi i gang med det innvendige, sier han og ler.

