Jan Rune Holdhus er #byasbeste underholdning

Det er i disse setene publikum koser seg når de ser Jan Rune Holdhus opptre.

Byas møter Jan Rune Holdhus på Stavangeren for å dele ut årets første pris. Ser du bort fra å vinne 20,- på flakslodd, påstår Holdhus at dette er første gang han vinner noe som helst.

– Dette synes jeg er kjempestas, jeg har jo som sagt aldri vunnet noe og i alle fall ikke en sånn ting som dette der du vinner fordi folk liker det du holder på med, sier Holdhus.

Han er også aktuell med premiere sceneshowet «June Kommune», og setter enormt stor pris på tilliten han har fått fra publikum.

– Jeg er veldig ydmyk over responsen jeg har fått. Så tusen takk til alle sammen. Jeg kan bare si takk takk takk, for jeg er supertakknemlig, sier Holdhus.

Onsdag hadde Jan Rune Holdhus premiere på showet «June kommune»

June Kommune har betydd mye

Det er nettopp karakteren June Kommune Holdhus har fått mest oppmerksomhet for, og det er takket være ustrødd is at karakteren kom til verden.

– Det var jo så glatt på vinteren i år, så jeg holdt på å falle og brekke beina utenfor huset mitt, siden kommunen ikke hadde strødd. Man skal jo egentlig strø selv, men det visste ikke jeg

Like etterpå fikk han høre fra naboen at de hadde strødd i Saxemarka, en av få steder hvor det blir lagt til rette for å stå på ski i Stavanger.

– Da tenkte jeg «nå skal jeg ta dem», så jeg tok på noen øredobber og leppestift og begynte å leke meg med satiren.

I ettertid har June Kommune betydd mye for komikeren.

– June kommune har klart å få meg til å føle meg tryggere i kunsten og det jeg holder på med, så jeg er veldig takknemlig for den karakteren og at jeg er bitte litt schizofren, ler Holdhus.

Byasbeste-pris og 20 kroner i loddpremie kan Holdhus skryte på seg.

Stavanger er et lite paradis

Holdhus har vært en del av humormiljøet i Stavanger i 20 år, og mener at byen er en fantastisk by å være komiker i.

– Det er veldig mye flinke folk her og publikummet i Stavanger flinke til å ta vare på humoren. Folk liker å le, så det er rett og slett et lite paradis.

I løpet av de siste 20 årene har han også merket en utvikling i humormiljøet i byen.

– Det har blitt større, og det har blitt mer mangfoldig. Det er hyppigere oppsettinger, det vokser og vokser. Det er veldig stort engasjement rundt det.

Ny nominasjonsrunde

