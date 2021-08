Aktuelt Mat og drikke Nytt spisested åpner i Pedersgata: – Skal være et sted folk vil henge Snart åpner et nytt spisested i nybygde Pedersgata 9, og gründerparet fra Oslo håper at Stavanger-innbyggerne er fysen på fritert kylling. Publisert: 16. august 2021, 19:00 Christine Andersen Johnsen

Bak stillasene begynner man å se konturene av nybygget som skal huse flere bedrifter. Fra midten av september skal et nytt spisested flytte inn.

Det rendyrkede «fried chicken»-konseptet, Fly Chicken, åpner en filial i Pedersgata i september.

Selskapet ble etablert i 2018 av gründerparet Carl Fredrik Nordberg Schjøtt-Falster (31) og Amanda Kausland (31).

De har i dag åtte restauranter rundt i landet, blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim.

LES MER: Her kommer vinbar, bakeri, bistro, dagligvarebutikk og delikatesseforretning

– Skal være et sted folk vil henge

– Vi gleder oss veldig til å åpne dørene i Stavanger. Etter en befaring i Pedersgata og et møte med Anders Ohm, eier og daglig leder i Pedersgata Utvikling AS, var vi solgt på lokasjonen. Anders viste oss rundt i området og de eksisterende spisestedene, mens han fortalte om de videre planene for Pedersgata som en destinasjon for mat og kultur, sier Amanda Kausland.

Hun forteller at avdelingen åpner i Pedersgata 9, like over lokalene til Hekkan burger, i midten av september.

LES MER: Her skal gjengen bak Hekkan åpne bar og ny sushi-restaurant

– Lokalet har god plass, og det vil være flere sitteplasser samt spillmaskiner med klassikere som Pac-Man og Super Mario. Restauranten vil også servere alkohol, opplyser hun.

Gründerparet Carl Fredrik Nordberg Schjøtt-Falster (31) og Amanda Kausland (31) står bak konseptet «Fly Chicken», som åpner sin niende filial i Norge i september. Den skal ligge i Pedersgata.

– Vi er allerede i godt selskap med blant annet Hekkan og Mano over gata, og vi tror fritert kylling blir et godt tilskudd her, sier Kausland.

LES MER: Nytt sushisted tar over lokalene til Mano

Hun ønsker at Fly Chicken skal være en plass folk vil henge.

– Old-school hiphop fra høyttalerne og Pac-Man skal dra deg tilbake til en tid hvor alt var litt mer «chill». Nattmat blir også å forvente på sikt, men når det blir er ikke helt avgjort enda.

Restauranten forventer å ansette rundt ti personer, og har allerede ansatt en daglig leder til å drive avdelingen.

På menyen finnes blant annet fritert kylling i brioche eller croissant, i tillegg til friterte kyllingvinger eller lår, og fries.

– Savnet fritert kylling

Grunnlegger Carl Fredrik Nordberg Schjøtt-Falster er utdannet kokk og har lang erfaring i bransjen, først og fremst innenfor det franske kjøkkenet.

– Jeg verdsetter et digg fast food-måltid, og savnet fritert kylling. Da utviklet ønsket seg om å starte et fried chicken konsept i Norge, med fokus på kvalitet og bra råvarer, sier Nordberg Schjøtt-Falster.

Menyen består hovedsakelig av fritert kylling i ulike kombinasjoner; vinger, lår, fried-chicken sandwicher og kombinasjonsmenyer.

Fly Chicken forventer å ansette rundt ti personer, og har allerede ansatt en daglig leder til å drive avdelingen.

Føyer seg i rekken

Lokalet, Pedersgata 9, er et nybygget næringslokale på 400 kvadratmeter. I samme bygning ved Gamle Peders, bak stillaset, flytter Yips inn til høsten.

Flere nykommere har etablert seg i Pedersgata så langt i år. Restauranten Meze kommer til Pedersgata, og i løpet av august åpner en helt ny kaffebar. I høst skal også Mano flytte fra kjelleren til Hekkan over gata, og Hekkan-gründernes egne sushikonsept flytter inn i Manos gamle lokaler.

Publisert: 16. august 2021, 19:00