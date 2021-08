Aktuelt Mat og drikke Til høsten åpner donut-kjeden i Stavanger sentrum Da Happy Donuts åpnet i Bergen, måtte flere kunder stå to timer i kø. Snart er det Stavangers tur. Publisert: 22. august 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lokalet i Klubbgata 3 har stått tomt siden Coffeeberry stengte dørene i juni 2019. Nå er det klart at Happy Donuts åpner her i månedsskiftet september/oktober.

– Vi har opplevd en helt ekstremt vekst. Det har eksplodert, sier Marie Høyer.

Hun liker best stillingsbeskrivelsen «potet», men er på papiret kjedesekretær i den ganske ferske donut-kjeden.

Happy Donuts startet opp i Kristiansand i desember i fjor, men allerede i april utvidet butikken med en filial i Bergen.

I månedsskiftet september/oktober skal siddisene få tak i godsakene i de gamle lokalene til Coffeeberry i Klubbgata.

Folk møter opp tidlig for å skaffe seg donuts i Bergen. Her er det et kvarter før Happy Donuts åpner en fredag i april.

20.000 donuts på en uke

Byas har tidligere omtalt donut-fenomentet. Flere aktører har satset på søtsakene i Stavanger og Sandnes.

Men det er ikke bare innbyggerne på Nord-Jæren som har lagt sin elsk på den amerikanske godbiten.

Da Happy Donuts åpnet i Bergen i vår, møtte flere hundre mennesker opp. Noen sto så lenge som over to timer i kø. Bergens Tidende skrev at Happy Donuts solgte 20.000 donuts på en uke.

– Det er nok opplevelsen som gjør at det har tatt av. Det gode humøret, men også smaken, så klart, sier Høyer.

Smultringene pyntes stort sett med godteri og glasur i ulike farger.

På etableringstokt

Hun forteller at kjeden har som mål å etablere en ny filial hvert kvartal. Etter Stavanger følger andre storbyer som Oslo, Trondheim og Tromsø. Neste stopp i Rogaland blir trolig Haugesund eller Karmøy.

– Blir det to timer lang kø i Stavanger også?

– He he, det var en fantastisk opplevelse, så vi håper den blir minst like bra i Stavanger, sier Høyer.

