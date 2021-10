Aktuelt Mat og drikke Gikk med overskudd i koronaåret: – Resultatet kunne likevel vært bedre Tar du pandemien i betraktning, er Yips-sjefen fornøyd med året som gikk. Han mener likevel at det kunne gått enda bedre. Det gjør det kanskje i nye lokaler? Publisert: 18. oktober 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Yips klarte seg bra gjennom pandemien. Daglig leder Tore Erevik håper det kan gå enda bedre i nye lokaler.

Yips er nemlig det siste av tre spisesteder som skal inn i det nye bolig- og næringskomplekset i Pedersgata.

Restauranten har nå stengt dørene på sin gamle adresse og jobber med å få alt klart i nye lokaler. En flyttetur på rundt 130 meter retning sentrum.

– Men en åpningsdato har jeg ikke ennå. Det er fortsatt noen ting vi må få avklart før vi spikrer datoen, sier daglig leder, Tore Erevik.

Fornøyd, men...

Lokalet som Yips flyttet fra inneholdt ikke stort annet enn knuste fliser, et henslengt toalett, en nedstøvet sofa og en bunke med isolasjon i oktober 2018.

Tre år senere er lokalet blitt for lite, noe som er hovedårsaken til at restauranten skifter adresse.

Det var her det begynte. Yips-kvartetten hadde en omfattende oppussingsjobb foran seg høsten 2018. Fra venstre: Thomas Hansen, Michael Chiu Yin Yip, Brock Donovan og Tore Erevik.

Siden oppstarten har det gått bedre og bedre for Yips. I 2020 kunne restauranten skimte med sitt første overskudd.

Det ferske regnskapet viser en omsetning på 7,7 millioner kroner, som ga et overskudd på 98.000 kroner før skatt. En betydelig forbedring fra 2019. Da var omsetningen på 6,2 millioner kroner, som ga et underskudd før skatt på 87.000 kroner.

– Tar du situasjonen i betraktning, så er vi fornøyde. Resultatet kunne likevel vært bedre, sier Erevik.

Det så mørkt ut. Som hos så mange andre brant det også under beina til Erevik i mars 2020. Omsetningen falt drastisk.

– Det tallene ikke viser, er arbeidstimer. Vi har jobbet veldig mye. Restauranten måtte vi til dels stenge. Vi hadde ikke klart oss uten salget av take away, så vi har blitt ekstremt gode på omstilling, sier Erevik.

Yips blir nabo med Fly Chicken og Mano Pizza i Pedersgata.

Nye medeiere

Under pandemien kom Wilmar Gruppen inn på eiersiden i selskapet. Dette skjedde i forbindelse med åpningen av en ny Yips-filial på Sola.

Wilmar Gruppen er største eier og sitter på halvparten av aksjene i selskapet. De resterende andelene tilhører Erevik og to andre Yips-ansatte.

Resultatet for Yips Sola i 2020 viser en omsetning på 2,8 millioner, men et underskudd på 335.000 kroner.

– Det er alltid vanskelig å ta utgangspunkt i tall fra første driftsår, men vi ser at Yips tilbyr mat som markedet setter pris på, sier daglig leder i Wilmar AS, Preben Gulliksen.

Han forteller at Wilmar Gruppen ikke blander seg inn i driften av selskapet, men bistår Yips med råd og ekspertise.

– Vi tenker langsiktig og vil fortsatt investere i Yips. Det er fordi vi har stor tro på den gjengen. Nå tar vi steg for steg og ønsker først å konsentrere oss om Pedersgata og Sola, men Yips er helt klart et konsept vi tror kan vokse og vi mener det er rom for flere restauranter etter hvert, sier Gulliksen.

Det går sakte, men sikkert, fremover for Tore Erevik og gjengen i Yips. Om noen dager skal håndverkerne være ferdige med den nye restauranten, men så var det åpningsdatoen da...

B&B - Bordbein og brukstillatelse

Det første steget blir å åpne Yips i nye lokaler i Pedersgata, men her må håndverkerne få gjort sitt.

– Vi bør bli ferdige i løpet av noen dager, i alle fall, sier Erevik, samtidig som han ikke oser av selvtillit.

– Så er det noen forsendelser som er forsinket. Verden er ikke helt tilbake til normalen, fortsetter han.

Blant annet er det greit å få på plass bordbein dersom du skal drive en restaurant, hvor det forøvrig er lagt opp til 48 sitteplasser.

– Vi trenger også brukstillatelse fra kommunen. Så fort den kommer på plass, begynner vi nok å servere take away. Derfor er det mulig at vi åpner restauranten litt senere, sier han.

