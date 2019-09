Derfor kan du ikke stemme på nett

Kan du tenke deg om du måtte til banken hver gang du skulle betale regninger? Eller måtte møte opp hos et reisebyrå hver gang du skulle bestille en tur?

Internett har gjort livet enklere på mange måter. Men noen ting må fortsatt gjøres på den gamle måten.

Jo, vi skjønner at internett ikke kan ta oppvasken for oss. Men hvorfor går det ikke an å stemme over nettet? Dét burde jo være mulig - eller?

Testet ut i 2011 og 2013

I 2011 og 2013 ble det faktisk gjennomført forsøk med stemmegivning over internett.

Henholdsvis 10 og 12 kommuner deltok (Sandnes var én av dem), og velgerne kunne forhåndsstemme over nettet. Men i 2014 ble det bestemt at det ikke ble noe mer av såkalt «e-valg».

– Regjeringen besluttet at forsøket ikke skulle videreføres, blant annet fordi det var stor politisk uenighet om forsøkene, skriver ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen i Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til Byas.

Fakta: Elektronisk valg Stemmegivning over internett ble gjennomført som forsøk i lokalvalget 2011 og stortingsvalget 2013. Kommunene som deltok var: Sandnes

Bodø

Ålesund

Mandal

Vefsn

Hammerfest

Re

Tynset

Radøy

Bremanger

Larvik

Fredrikstad I 2014 ble det besluttet å ikke gjennomføre flere forsøk. Internasjonalt har Estland innført e-valg, og Sveits har hatt forsøk. Noen land, blant annet Brasil og India, har valgomater i sine valglokaler. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prinsippet om hemmelig valg

Regjeringen mente dette var uheldig, og ønsket å opprettholde den høye tilliten til valggjennomføringen.

– En annen årsak var at evalueringen av forsøkene viste at svært få av velgerne kjente til sikkerhetsmekanismene som skulle sikre hemmelig valg og at velgere ikke ble utsatt for press, legger hun til.

Ifølge dagens valglov har nemlig velgerne rett og plikt til å avgi stemme usett av andre. Og dét er jo ikke like lett å sikre når folk gjør det i sofaen hjemme.

Forsøkene viste dessuten at den totale valgdeltakelsen ikke økte, ifølge rapporten fra Institutt for Samfunnsforskning.

– Muligheten til å stemme over Internett påvirket velgeratferden i den forstand at flere velgere stemte på forhånd via Internett istedenfor å stemme på papir på valgdagen. Den totale valgdeltakelsen økte derimot ikke, skriver Steffensen.

Men vil «e-valg» testes ut på nytt i framtiden?

– Det er det ikke politisk flertall for nå. Men det er satt ned et utvalg som skal se på alle deler av valgloven.

