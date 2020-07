Aktuelt Båt Turen tok 40 dager og sitter fortsatt i kroppen. Nå kan du se den på 15 minutter For et halvt år siden krysset fire kompiser Atlanterhavet i en robåt. Nå kan du også bli med på turen. Publisert: 14. juli 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er en hyllest til sponsorer og støttespillere. Vi ønsket å vise fram det vi hadde lovet på forhånd, sier Øyvind Osjord (27) fra Stavanger.

21. januar satte han og tre kompiser beina på land for første gang på 40 dager, 6 timer og 47 minutter.

Så lang tid tok det nemlig for laget, som gikk under navnet «RowForLife», å krysse Atlanterhavet i robåten «Elida».

Vil fortelle om turen

Nå har i overkant av 60 timer med opptak blitt til en 15 minutter lang video.

Her kan du følge laget fra starten på den spanske øya La Gomera, til mållinjen på Britisk Antigua i Karibia 5000 kilometer unna.

Osjord håper også at oppsummeringen kan være en inngangsbillett til flere ulike foredrag og team building-jobber.

– Vi var fire stykker som ikke hadde noen forutsetninger for å ro over et verdenshav, men vi klarte det likevel. Samtidig er videoen laget for vår egen selvrefleksjon også. Du gjenopplever litt av turen, sier Osjord.

«RowForLife» er det yngste norske laget noensinne som har krysset Atlanterhavet i en robåt. F.v: Nikolai Herman Skeie Wiencke og Øyvind Osjord fra Stavanger, Tommy Sørmoen fra Jessheim og Aksel Nikolai Mathiesen fra Fredrikstad. FOTO: Atlantic Campaign

Ny tur?

Etter bragden valgte to av fire medlemmer å dra på rundreise i Sør-Amerika. Resten av gjengen dro tilbake til Norge - med fly.

Alle kom seg helskinnet hjem før grensene begynte å stenge på grunn av koronautbruddet.

Sommeren 2020 blir absolutt ingen ro-ferie, men en rolig ferie.

– Vi er definitivt ferdige med å ro. Romaskinen solgte jeg ganske raskt etter at jeg kom hjem, sier Osjord og legger til at turen over Atlanterhavet fortsatt sitter igjen i kroppen.

– Du går maks 10 til 15 skritt om dagen. Du har ikke muskler igjen i beina når du kommer fram.

– Planlegger dere en ny tur?

– Det er farlig å svare på. Inntil videre snakker vi ikke høyt om mulige planer. Akkurat nå er det veldig deilig å fortsatt være «på rehab».

