Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge

Dagen etter at Peppe’s Pizza gjør comeback i Stavanger, melder Domino’s at de ønsker å flagge ut av Norge.

Det kommer fram i kjedens kvartalsrapport torsdag morgen, melder E24.

Konklusjonen kommer etter å ha gjennomført en ekstern gransking av markedene der kjeden er til stede internasjonalt – Norge, Island, Sveits og Sverige.

Kjøpte opp Dolly Dimples

Domino’s meldte sin ankomst til Rogaland høsten 2017. Kjeden, som da hadde vært på Østlandet siden 2014, meldte i mars at de skulle kjøpe opp pizzakjeden Dolly Dimple’s.

– Målet er å bli den største pizzakjeden - ikke bare i Rogaland, men i hele Norge. Det skal vi få til ved å være best på kvalitet og ved å være raskest, sa Domino’s-sjef Kenneth Lorentzen til Byas da han var innom kjedens restaurantener i Stavanger-området før offesiell «grand opening».

Lorentzen understreket også at de kom til å ta vare på «det beste fra Dolly».

– Vi ønsker å bry oss om det lokale området vi er i, og Dolly har jo en veldig sterk forankring i området. Det skal ikke være slik at vi kommer inn her og «vet best». Derfor har vi beholdt alle bestselgerne fra Dolly i menyen, sa han.

Fakta: Domino’s En amerikansk franchisebasert pizzakjede grunnlagt i USA 1960.

Finnes over hele verden. Har mer enn 14.200 restauranter i 85 internasjonale markeder.

Kommer til Norge i 2014 - etablerer seg i første omgang på Østlandet.

Mars 2017 ble det klart at pizzakjeden Dolly ble kjøpt opp av den nordiske partneren til pizzaselskapet Domino’s.

Domino’s tar over Dolly Dimple’s sine restauranter i Rogaland og åpner sine første restauranter i regionen oktober 2017.

Kjeden har seks restauranter i Rogaland: Bryne, Forud, Madla, Sandnes, Fiskepiren og Kilden.

Oktober 2019 melder Domino’s at de ønsker å trekke seg ut av Norge. Kilder: Dominos, Wikipedia, Byas/Aftenbladet

Kommer Dollys tilbake?

På Aftenbladets facebook-side, hvor nyheten om Domino’s utflagging er lagt ut, er det flere som nå øyner muligheten for at kanskje Dolly Dimples returnerer.

«Send de hjem, få tilbake Dolly», «Vil ha Dolly Dimple tilbake i Stavanger/Sandnes» - og lignende meldinger går igjen.

Dolly Dimple’s har vært borte fra regionen siden Domino’s overtok, men Bankers Pizza meldte sin ankomst til Forus i sommer.

Med drahjelp fra Dolly Dimples-gründer Andreas Hatjoullis, grunnleggeren av Dolly Dimple’s. Sistnevnte er både hovedinvestor og initiativtaker til den nye restauranten Bankers.

Fall i salgsinntektene

Akkurat hvordan Domino’s skal kvitte seg med den norske driften, kommer ikke fram i rapporten.

– Vi har konkludert at selv om dette er attraktive markeder, er ikke vi de beste eierne av disse virksomhetene. Styret har derfor bestemt å forlate disse markedene på en ordentlig måte, sier Domino’s toppsjef i Vest-Europa, David Wild, ifølge E24.

Målt i norske kroner gikk salget i Norge i tredje kvartal tilbake med 0,3 prosent. På grunn av nyåpninger hadde imidlertid Domino's-restaurantene, ekskludert Dolly Dimples-restaurantene, en vekst på 6,3 prosent. Det sammenlignbare salget for Domino's-restaurantene, også her ekskludert Dolly Dimple’s, endte med et fall i salgsinntektene på 16,5 prosent.