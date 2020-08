Aktuelt Landstreffet Landstreffet slipper headlinere til 2021 Landstreff Stavanger 2020 ble avlyst. Arrangørene lover å gjøre det godt igjen i 2021 og slipper blant andre rapstjernen Macklemore til russetreffet i mai. Publisert: 20. august 2020, 21:38 Stella Marie Brevik

Arif gjester (forhåpentligvis) Landstreff Stavanger i 2021. FOTO: Carina Johansen

RUSS 2021 (!!!) !!!

I år ble russefeiringen i Kongeparken avlyst som følge av koronapandemien.

Arrangørene har derimot godt mot og slipper fire headlinere til 2021, torsdag kveld:

Macklemore fikk sitt gjennombrudd i 2012 med låten «Thrift Shop», som han hadde med produsenten Ryan Lewis.

Macklemore returnerer

What? What? What? What?

I'm gonna pop some tags

Rap/hipp-hop/popstjernen Macklemore kommer tilbake til Parkscenen i Kongeparken.

Martin Garrix er 24 år gammel, men har allerede rukket å gjeste Kongeparken i seks år på rad.

Det samme gjør LS-veteran og nederlandske Martin Garrix. Dette er sjette året på rad EDM-gutten topper plakaten.

Unge Ferrari står på scenen sammen med Arif, 7. mai 2021. FOTO: Carina Johansen

Norsk på norsk-duo

Også booker Landstreffet så klart noen norske stjerner: Duoen/ikke-duoen Unge Ferrari og Arif er klare for å underholde russen på samme scene på samme tid.

Arifs korona-vennlige kan allerede høres:

For ingen liker ensomhet, du vet

Hvis jeg ikke får deg vil jeg bare være

Alene, alene, alene, alene, alene, alene, alene

Publisert: 20. august 2020, 21:38