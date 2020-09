Aktuelt Mat og drikke Spis for 100-uka har startet: – Vi forventer ikke like mye trykk nå som sist 30 spisesteder tilbyr retter for en hundrelapp, mens andre velger å ta avstand fra konseptet i frykt for å bryte smittevernreglene. Publisert: 07. september 2020, 16:40 Ebba Schjølberg Eiring

Selim Gashi forbereder tre gyros-tallerkener, som er Akropolis’ spis for 100-rett. FOTO: Jon Ingemundsen

Da Spis for 100 ble arrangert i februar, var det kø ut døren da Akropolis åpnet.

Selv om stedet tilbyr gyros for en hundrings denne gangen også, er det rolig inne i restauranten.

– Vi forventer ikke like mye trykk nå som sist, sier daglig leder Hasdar Gashi.

Han tror de sikkert ikke vil få besøk av mer enn 50 prosent av dem som var innom forrige runde med Spis for 100.

– Da solgte vi 1200 gyros på tre dager, skyter Selim Gashi inn, som er kokk på Akropolis.

Selv om ting er ganske annerledes nå enn i februar, håper de at folk fremdeles vil komme på besøk.

– Vi har en vakt som skal stå i døren og passe på at gjestene overholder korona-reglene, sier Hasdar Gashi, som også viser hvordan de har økt avstanden mellom bordene.

– Det er sjelden noe igjen på tallerkenen når gjestene drar, sier Hasdar Gashi fornøyd. FOTO: Jon Ingemundsen

Studentvennlig

Noen av de som har tatt turen allerede til lunsj første dag, er studievennene Tommy Bjørheim, Celine Hagen og Gunnvor Hundsnes. De studerer engelsk sammen ved UiS, og spiser for anledningen lunsj ute før de skal i forelesning.

De er enige i at Spis for 100 er et bra tilbud, spesielt for studenter med stram økonomi.

– Og så er det er en fin mulighet til å prøve noe nytt, sier Celine.

– Hvordan smaker maten da?

– Kjempegodt! sier de tre vennene i kor.

Fra venstre: Gunnvor Hundsnes, Celine Hagen og Tommy Bjørheim. FOTO: Jon Ingemundsen

Tradisjon

På bordet ved siden av sitter Sissel Fagerheim og May-Britt Hundsnes.

– Vi skal spise oss gjennom alle stedene på lista! sier May-Britt.

– Klarer dere mer mat?

– Å jada, vi har fastet siden klokken 12 i går, ler May-Britt.

De har tatt båten fra Sauda for å teste så mange ulike spisesteder som mulig, noe de kan fortelle er blitt en begynnende tradisjon.

– I februar var vi seks venninner på 100-Ugå i Sandnes, men nå var det kun vi to av oss som turte å dra, forklarer May-Britt.

I helgen har de også vært på Værtskapsugå i Sandnes, og var utrolig fornøyd med den gode maten de fikk servert på Ti Spiseri.

– Det fikk jo terningkast 6, skyter Sissel inn.

Sissel Fagerheim og May-Britt Hundsnes diskuterer hvor de skal spise neste rett. FOTO: Jon Ingemundsen

Dessert for 100!

Maggis Munchies er det eneste spisestedet som stiller opp med en dessert på menyen under Spis for 100.

– I februar fokuserte vi på mat, nå fokuserer vi på god kaffe, sier Maggi Andrésson som driver Maggis Munchies

Årsaken skyldes en ny luke dedikert til take-away kaffe.

– Vi har startet et samarbeid med Kokko kaffebar, og skal servere mer kaffe fremover.

Dermed er det belgiske vafler med hjemmelaget is og blåbærsyltetøy, servert med valgfri kaffe som står på menyen. Men selv med en lokkende dessert forventer ikke Maggi å selge mer enn sist Spis for 100, da det gikk over tusen retter i løpet av uka.

– Om vi får solgt en tredel av det, er jeg fornøyd, sier Maggi.

Maggi Andrésson i den nye japansk-inspirerte take-away luken FOTO: Jon Ingemundsen

– Vi vil ikke være ansvarlig for et smitteutbrudd i byen Kjetil Skaret Daglig leder, Déjà Vu

Tør ikke delta

Déjà Vu, et av de mest besøkte spisestedene fra Spis for 100 i februar, har denne gangen valgt å trekke seg fra listen over spisesteder.

Daglig leder Ketil Skaret forklarer at denne avgjørelsen skyldes både økonomi og smittevern.

– Vi klarte å forsvare det økonomisk i februar, det klarer vi ikke nå, sier Skaret.

Han forklarer at man er avhengig av et stort trykk for å tjene penger, noe han ikke synes det er forsvarlig å legge opp til.

– Vi vil ikke være ansvarlig for et smitteutbrudd i byen, forklarer han.

Déjà vu på Magasin Blaa tør ikke delta på høstens Spis for 100-uke i Stavanger. Dette bildet er fra første utgave av matfesten, i februar 2020. FOTO: Pål Christensen (arkivfoto)

Roser Sandnes

Skaret roser Værtskapsugå i Sandnes, som grunnet pandemien erstattet Spis for 100: I stedet for 100 kroner for én rett, kunne du få 3 retter for 300 - om du bestilte bord på forhånd.

– Et slikt konsept virket som en bedre løsning under bedre former, forklarer Skaret.

Han forteller at de ikke ønsker å avvise kunder som ikke har bestilt bord.

– Sist rant det inn med folk, og vi mistet kontrollen.

Han legger imidlertid til at det er fordi de ønsker å overholde restriksjoner at de ikke er med i år, ikke på grunn av fjorårets kaos:

– I februar var det ingen som tenkte på korona, det må vi gjøre nå.

Skaret synes det er synd at de ikke er med på matfestivalen, men er sikker i beslutningen de har tatt.

– Vi skulle gjerne vært med og hatt skikkelig trykk, men det hadde vært en risiko for oss, sier han.

Spis for 100-arrangør Andreas Berg har tidligere begrunnet avgjørelsen med at de ikke endrer konseptet slik:

300 for tre retter kanskje kan redusere trykket fordi enkelte synes det blir for dyrt, men at det kan bli like mye trafikk på hver restaurant når det er færre steder som er med.

– Jeg tror det blir omtrent som ei uke i fellesferien, da det var mye gjester og mange som kom - noe bransjen klarte helt fint. Men ser vi at det blir krise og verste scenario, så vil vi så klart avlyse og flytte alt til februar, sa Berg til Byas.

