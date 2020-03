Aktuelt Konkurs Sandnes-nattklubb slått konkurs Forrige uke ble Johha Restaurantdrift AS slått konkurs. Dette selskapet drev Saturn Nattklubb. Oppdatert: 09. mars 2020, 11:18 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Selskapet som drev Saturn Nattklubb i Sandnes sentrum er slått konkurs. FOTO: Illustrasjonsfoto

Det var styret som besluttet at selskapet skulle melde oppbud, og Johha Restaurantdrift AS valgte dermed å slå seg selv konkurs.

Styrets beslutning ble tatt til følge i Jæren tingrett torsdag forrige uke. Ifølge kjennelsen hadde selskapet en gjeld på en million kroner og satt på verdier til 20.000 kroner. Dermed var ikke selskapet i stand til å gjøre opp for seg.

Av kjennelsen kommer det fram at fire ansatte rammes av konkursen.

Ifølge regnskapsnettstedet Proff.no har selskapet tjent gode penger de siste årene.

Fra 2014 til 2018 var omsetningen over fem millioner kroner hvert år. Dette ga bedriften flere solide overskudd, som har variert mellom 1,6 millioner og 958.000 kroner før skatt. Ifølge regnskapet har hele overskuddet blitt tatt ut som utbytte i løpet denne perioden.

Nattklubben har holdt til i byen siden 2008.

Johha Restaurantdrift AS er heleid av Pavillion AS, selskapet som driver Megleren Øl & Vinstue. Pavillion AS eier også Pontus AS, sportsbaren som åpnet i Julie Eges gate i Sandnes sommeren 2017.