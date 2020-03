Slik skal kjøpesentrene redde butikkene sine

Kundene forsvinner fra kjøpesentrene. Nå gjør senterne det de kan for å beholde butikkene.

Publisert: 19. mars 2020, 15:51

På Kvadrat er én av tre butikker stengt. Ifølge kjøpesenterets nettside er det per 19. mars 98 butikker som holder åpent. FOTO: Marie von Krogh (arkivfoto)

– For oss er situasjonen dramatisk, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole C. Hallerud.

Olav Thon Gruppen eier og forvalter 79 kjøpesentre over hele landet, og er klart størst i Norge. Her i distriktet eier konsernet både Kvadrat og Amfi-sentrene.

Til vanlig populære destinasjoner, men nå er situasjonen helt annerledes.

– Flere butikker er pålagt å stenge, i tillegg er oppfordringen fra myndighetene at folk skal holde seg hjemme. Det betyr lite kunder på sentrene, sier Hallerud.

Betalingsutsettelser

Siden statsminister Erna Solberg innførte de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid for å bekjempe koronaviruset, har flere bransjer fått en solid knekk. Deriblant handelsstanden.

Lørdag var 3 av 4 kunder borte fra Stavanger sentrum. Hallerud i Thon Gruppen sier at besøkstallene for kjedens kjøpesentre først blir kjent neste uke, men han vet allerede nå at det ikke blir hyggelig lesning.

Flere butikker ber om hjelp og kjeden jobber nå for å bistå dem som sliter.

– Vi kommer til å gi leietakerne våre betalingsutsettelser. Vi er svært opptatt av at ingen leietakere skal gå konkurs på grunn av dette, sier Hallerud.

Ikke veldig trangt om plassen på Tvedtsenteret torsdag klokka 12. Senterlederen forteller at besøket er mer enn halvvert. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Surrealistisk

Klokka 12 torsdag besøkte Byas Tvedtsenteret på Forus. Byas får opplyst av senterleder Jarleif Tvedt at besøkstallene har falt drastisk.

På hverdager har Tvedtsenteret normalt mellom 6000 til 10.000 besøkende. Nå ligger dette på ca 4000.

Lørdag er vanligvis den mest populære handledagen. Da er ca 12.000 mennesker innom. Sist lørdag hadde senteret 6000 besøkende.

– Det er en surrealistisk situasjon å stå i. Dette fører til usikkerhet både for oss som huseier, men også leietakerne våre, sier Tvedt.

Se TV-sendingen om koronasituasjonen i distriktet og hvordan det påvirker handelsstanden:

Senterlederen er også driftssjef i Tvedt Eiendom. Selskapet eier Magasin Blaa i Stavanger sentrum og Raglamyrsenteret i Haugesund.

– Magasin Blaa har merket stor nedgang i byhandelen. Denne type handel skiller seg fra den vi har på Forus. I sentrum er flere på bytur, men dette har nærmest dødd vekk, sier Tvedt.

På Magasin Blaa har dermed noen butikker valgt å stenge dørene. På Tvedtsenteret holder alle de 29 leietakerne stand, foreløpig.

– Hvordan er dere med på hjelpe butikkene?

– Per nå har vi gjennomført et par betalingsutsettelser. Noen aktører er hardere rammet enn andre, og vi tar individuell oppfølging med hver enkelt leietaker på hvordan situasjonen er, sier Tvedt.

Dramaet øker dag for dag

Hallerud i Thon Gruppen forteller at noen av konsernets sentre delvis er stengt fordi det er for få butikker som holder åpent. Årsaken til at butikkene stenger varierer:

Noen er pålagt å stenge, som for eksempel frisørsalonger.

Noen sliter med bemanning på grunn av at skoler og barnehager er stengt.

Andre velger å stenge fordi omsetningen er så lav at det ikke er forsvarlig å holde åpent.

En opptelling Byas har gjort viser at det i skrivende stund er 98 av 155 butikker som har åpent på Kvadrat.

Hverken Hallerud eller Tvedt sier at det er aktuelt å stenge sentrene helt.

– Dette gjør vi fordi de fleste sentrene våre har både dagligvarebutikker og apotek, forklarer Hallerud.

– Hvor lenge kan dere stå i en slik situasjon som nå?

– Det er vanskelig å si, men det er ikke tvil om at desto lengre dette varer, desto mer dramatisk blir det, sier han.

