Aktuelt Stavanger Hansen Hjørnet har åpnet: – Det sikreste vårtegnet i byen Klokka 12 torsdag formiddag kom Hansen Hjørnet ut av vinterdvalen. Publisert: 15. april 2021, 15:10 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder Cato Ødemark og assisterende daglig leder Henrik Siversson kunne ønske gjester velkommen til Hansen Hjørnet torsdag formiddag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stavanger badet i sol torsdag formiddag. Over Hansen Hjørnet var det ikke en sky på himmelen.

Samtidig var det vindstille. Dermed føltes den glødende vårsola over gjennomsnittet varm for en dag i midten av april.

Perfekte forhold for byens mest velkjente utepilshjørne. Eller?

– Det hadde nok vært kø utenfor dersom vi hadde hatt alkoholservering, sier daglig leder Cato Ødemark.

– Folk vil ut

Utepilsen må vente. Den nasjonale skjenkestoppen, som regjeringen innførte før påske, gjelder fortsatt. Likevel har årets sesongåpning vært planlagt siden 1. april.

Det er ingen spøk.

– Åpningen av Hansen Hjørnet er det sikreste vårtegnet i byen, og det går riktig vei. Dette gjelder både vaksinasjonen og årstidene, sier han.

Assisterende daglig leder, Henrik Siversson, er enig. Selv om de andre uteserveringene langs «stripa» i Vågen er stengt, er det riktig å ta sjansen og holde tradisjonen ved like:

– Jeg tror folk har lyst til å komme seg ut, selv om det bare er alkoholfritt i glasset. Vi er en samlingsplass, og det vil vi fortsatt være, innenfor de strenge retningslinjene vi må følge.

– Smitten stiger i regionen. Er det riktig å gjøre dette nå?

– Vi må bare være enda mer påpasselige med at alle regler blir fulgt. Gjester skal sprite hendene, holde riktig avstand og bli sittende ved plassene sine. Samtidig er Hansen Hjørnet utendørs, så du har ikke den samme «stille» luften som du har i et innendørs lokale, sier Siversson.

Pål og Steffen Bendixen fra Oslo måtte ta til takke med brus i stedet for øl da Hansen Hjørnet åpnet torsdag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ølbestilling gikk skeis

Like etter at Hansen Hjørnet åpnet klokka 12, var det fire gjester ved bordene. Blant dem var Pål og Steffen Bendixen.

Far og sønn kommer fra Oslo og er ens ærend i byen for å kikke på en båt. I hovedstaden har det vært skjenkestopp siden november. Siden forbudet nå er nasjonalt, måtte duoen nøye seg med Solo og Pepsi i stedet for.

– Jeg skulle helst hatt en øl, sier Pål.

– Jeg prøvde å bestille en øl først, men det gikk ikke, forteller Steffen.

– Dere har ikke flyktet fra hovedstaden for å finne en uteservering?

– He he, nei. Vi var nettopp ute med båten, men ellers har vi ingenting her å gjøre, men været er fantastisk da, sier Pål.

Slik så det ut på Hansen Hjørnet i fjor sommer. I år blir det enda færre sitteplasser. På plattingen er antall bord halvert, fra 60 til 30. FOTO: Fredrik Refvem

Tilbake på jobb

Til tross for at det ikke er mulig å få seg verken vin, bobler eller pils, er restauranten åpen. Dermed er Hansen Hjørnet for tiden mer en uterestaurant enn en uteservering.

Utepilsen havner naturlig nok på bordet igjen så fort myndighetene gir bransjen grønt lys. I mellomtiden må maten nytes med alkoholfritt alternativ. En gang i uka kan du også få med deg stand up-innslag, blant annet av June Kommune.

– Samtidig handler det om å få folk tilbake i jobb. Den økonomiske gevinsten av å holde åpent er ikke stor, men det er i alle fall et tilbud til både gjester og ansatte, sier Ødemark.

