Aktuelt Klær Fargerik klesbutikk har flyttet inn i Breigata By Rabinowitz åpnet 14. mai i Breigata. Klesbutikken kan by på klær, sko og andre varer fra alle verdens hjørner. Publisert: 05. juni 2021, 13:00 Oda Bjønnes Hanslien

På hjørnet i Breigata 11 har By Rabinowitz flyttet inn. Navnet har både en historisk og en personlig mening for daglig leder. FOTO: Jon Ingemundsen

– Butikken er som en liten jordklode, og jeg liker at folk oppdager oss, forteller daglig leder Andrea Lidia Krivoruk.

Daglig leder, Andrea Lidia Krivoruk, forteller at Ella Kvam t.h. har vært med på å starte butikken. FOTO: Jon Ingemundsen

Klærne som møter deg i den lille hjørnebutikken står i sterk kontrast til den skandinaviske minimalismen.

– Jeg har en annerledes bakgrunn, så da vi bestemte oss for å åpne butikken, så bestemte vi oss også for å gjøre noe litt annerledes med masse farger.

Ella Kvam har vært med i butikken fra starten, og tror at mange i Stavanger liker at det er litt annerledes.

– For jeg har hørt folk i butikken si at «vi trenger ikke reise til utlandet, utlandet kommer hit». Jeg tror veldig mange synes det er fint spesielt nå når vi ikke kan reise på ferie.

Krivoruk forteller at det både er håndlagde sko fra Israel og hatter fra Spania i butikken. FOTO: Jon Ingemundsen

Et fargerikt liv

Krivoruk er født i Argentina, men flyttet som ung til Israel. Senere bosatte hun seg i San Diego, California. Nå bor hun i Stavanger med sin norske mann gjennom 15 år. Hennes multikulturelle bakgrunn har spilt en stor rolle i hvordan butikken skulle se ut.

– Se for deg, jeg har levd et fargerikt liv i Sør-Amerika, Israel og California, sier Krivoruk og forteller videre at hun synes skandinavisk estetikk er veldig vakker, men minimalistisk.

Hun forteller at noen har trodd de selger hippieklær i butikken.

– Det er mer enn det. Vi selger ting fra Danmark, India, Israel, Italia, Spania, Ungarn, og Norge. Vi støtter også lokale kunstnere.

Klær fra Ungarn har også fått sin plass i den lille Stavangerbutikken. FOTO: Jon Ingemundsen

Et historisk navn

Navnet Rabinowitz, som butikken har tatt til seg, kan ligge i hukommelsen til mange Stavangerfolk.

– Mange drar kjensel på navnet, sier Krivoruk.

Moritz Rabinowitz var en jødisk forretningsmann som hadde butikker i både Haugesund, Sauda, i Kirkegata i Stavanger og i Egersund. Han døde i fangenskap i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

– Jeg er selv jødisk. Så navnet på butikken er historisk og det er knyttet til arven min, min kulturelle arv.

Rabinowitz hadde butikk der Synsam er i dag, og når logoen til By Rabinowitz skulle bestemmes, ble de inspirert av slik han malte navnet sitt på varebilen sin. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

– Takknemlig for støtten

Krivoruk kan fortelle at støtten fra de andre lokalbutikkene rundt By Rabinowitz, har vært enorm.

– Jeg er takknemlig for den støtten vi har fått fra de lokale butikkene. Responsen fra kundene har vært at de liker det og vil komme tilbake. Dette er jeg også veldig takknemlig for.

Åpningen av butikken gikk også fint, forteller hun. Nå har hun ansatt to damer som skal jobbe i butikken i sommer.

– Gjennom livet har jeg lært at store forhåpninger kan gjøre at man krasjer veldig fort, men vi har håp.

