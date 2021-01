Aktuelt Restaurant Restauranter uten alkoholservering fortviler over manglende støtte Restauranter som serverer alkohol får over 100.000 kroner i støtte fra Stavanger kommune. Det får restauranteiere i Stavanger til å reagere. Publisert: 18. januar 2021, 18:16 Christine Andersen Johnsen

Restauranteierne Maggi Andrésson og Imtanan Malik driver restauranter uten sjenkebevilling. De reagerer på at de dermed faller utenfor kommunens tildeling. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Totalt 16,2 millioner kroner skal deles ut til serveringsbransjen i Rogaland, men de som har valgt å ikke servere alkohol har ikke rett på én krone. Det har fått flere restauranteiere i Stavanger til å reagere.

– Det er forskjell på en restaurant og en bar eller pub. Puber og barer har lidd veldig, og fortjener de midlene. Men jeg syns at vi som driver familievennlige restauranter uten alkohol, fortjener det like mye som andre restauranter, sier eier av Desi Deli, Imtanan Malik.

Det var Rogalands Avis som først omtalte saken.

LES MER: Skjenkesteder i Stavanger jubler over støtteordning, men Sandnes vet ikke hvem pengene skal gå til

LES MER: Serveringsbransjen får 20.000 kroner mindre enn kommunen først lovet dem

I avisa har Kenneth Wongkham, daglig leder og medeier av Original Thai Food i Pedersgata uttalt at løsningen til kommunen er urettferdig overfor restaurantene uten alkohol.

Daglig leder og medeier Rizwan Rafiq i Zouq sier til avisa at kommunen burde undersøkt grundigere hvordan pengene skulle fordeles.

Imtanan Malik driver Desi Deli på Østervågkaien i Stavanger. Han forteller at restauranten er familievennlig, og de har derfor bevisst unnlatt å søke sjenkebevilling. Nå får det konsekvenser. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

Kan fremdeles holde åpent og servere mat

Malik i Desi Deli sier til Byas at han er skuffet over at kommunen har valgt å kun gi støtte til bedriftene som har en sjenkebevilling - uavhengig av om de er restaurant eller pub;

– Restauranter med skjenkebevilling er i akkurat samme båt som restauranter uten sjenkebevilling. De kan fremdeles holde åpent og servere mat, slik som vi gjør, sier han og legger til;

– Vi betaler jo skatter og avgifter vi også, og omsetningen vår er påvirket både i sit-in og take-away. Det er merkelig at flere fullverdige restauranter ikke har blitt vurdert på lik linje med de som selger alkohol, sier han, og legger til at han tror at det haster med å få inn en ordning som omfavner flere i bransjen:

– Jeg tror at det snart er noen som går over ende. Jeg er alvorlig bekymret for bransjen, sier han.

– I stor grad påvirket av tiltakene

Maggi Andrésson driver Maggis Munchies i Pedersgata, som åpnet i 2019. Han er enig med bransjekollegaen på Desi Deli.

– Jeg syns kommunen bør vurdere alle restauranter som er påvirket, uavhengig av sjenkebevilling. Det er selvfølgelig positivt at deler av mat- og utelivsindustrien endelig får støtte. Men det endrer ikke det faktum at vi også sliter, sier Andrésson.

Forrige uke hadde restauranten få besøkende.

– Vi er i stor grad påvirket av tiltakene. Det har vært nedgang i omsetning siden korona startet, og det begynner å tære på. For å holde åpent fremover er vi avhengig av å få støtte. Dette handler ikke om hva jeg mener, det er bare slik det er, sier han.

Maggi Andrésson driver Maggis Munchies på Nytorget. – For å holde åpent fremover er vi avhengig av å få støtte, sier han. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

For å trekke til seg kunder har Andrésson det siste året tilbudt gratis levering til kunder, noe som har kostet restauranten dyrt.

– Det er dyrere å holde åpent enn å stenge, men å stenge er ikke et alternativ for meg. Vi er såpass nye at det ville vært stor sjanse for at vi ble glemt eller hadde stengt permanent, sier han, og legger til;

– Vi er heldige som har faste kunder som støtter oss og bestiller mat fra oss. Vi er takknemlige, for dette hjelper oss masse med å holde hjulene i gang.

– Mange faller utenfor

Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, sier til Byas at hun har stor forståelse for at mange virksomheter står i en vanskelig situasjon.

– Det gjelder uansett om de selger alkohol eller ikke har andre næringskoder enn i kriteriene som for eksempel virksomheter som driver handel i sentrum eller treningssenter. Det er dessverre sånn at flere som trenger støtten, faller ut av ordningen, sier hun.

LES MER: Frykter konkursras i Stavanger: Slik er situasjonen nå

Hun forteller at tempo for utbetaling var en viktig faktor når det skulle besluttes hvem pengene skulle tildeles.

– Derfor har vi lent oss på det samme som Bergen og Oslo gjort med sine midler, fordi utelivs- og serveringsbransjen har blitt rammet hardt av koronatiltak. Når det settes kriterier for tildeling, må det settes en eller annen grense, sier Woie.

– Ville det vært mer tidkrevende å inkludere alle som driver restaurant?

– Desto flere kriterier vi har, jo mer tidkrevende blir det, svarer Woie.

Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, sier at hun har forståelse for at mange virksomheter står i en vanskelig situasjon. FOTO: Fredrik Refvem

Skal evalueres

Woie påpeker at kommunen skal foreta en evaluering for hvordan ting ble gjort under denne tildelingen.

– Vi har fått tilbakemeldinger som blir tatt med i vurderingen dersom det gjøres en tildeling i fremtiden, sier hun, og legger til at det finnes andre muligheter for å motta støtte:

– Jeg håper virksomhetene følger med på alle mulighetene som finnes for å søke kompensasjonsordninger fra regjeringen, sier hun og påpeker at det mandag ble lagt ut et nytt søknadsskjema for kompensasjonsordning for næringslivet.

Kommunen ønsker flere krisepakker

– Regjeringen har tatt bort et vareutvalg hos enkelte aktører. Altså nektet aktører å selge produkter som de tidligere har solgt. Det var et enstemmig formannskap som valgte å gå for løsningen som innebærer at disse aktørene skal kompenseres, og det er også støttet av regjeringens representanter lokalt, skriver ordfører Kari Nessa Nordtun i en SMS til Byas.

Ordfører Kari Nessa Nordtun forteller at kommunen har tatt til orde for flere krisepakker, i et brev til regjeringen. FOTO: Jon Ingemundsen

Ordføreren legger til at Stavanger kommune ønsker flere krisepakker.

– Derfor har vi tatt til orde for dette i et brev til regjeringen. Det gjelder for en rekke bransjer som rammes av tiltakene. Så er det generelt slik at ordninger, spesielt ordninger som har hast, ikke alltid treffer 100 prosent presist og rettferdig. Derfor har vi bedt om en rapport på denne ordningen, og hvordan den slo ut, for å lære til eventuelle nye pakker, sier hun.

Publisert: 18. januar 2021, 18:16