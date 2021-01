Aktuelt Datingapper Ny undersøkelse knuser Tinder-myte Mange hevdet at Tinder og lignende apper ville bli kjærlighetens død. Publisert: 16. januar 2021, 11:00 Line Pevik

Nei da, Tinder ødelegger ikke kjærligheten, skal vi tro en ny stor undersøkelse. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

– Det blir kynisk når man bare dømmer etter utseende, sa en norsk samlivsekspert til NRK i 2013.

Da Tinder kom til Norge, var mange kritiske. Trynefaktor og engangsromanser, var det mange som snakket om.

Men er det bare sånn? Forsker Gina Potarca fra University of Geneva i Sveits har undersøkt, skriver forskning.no.

Ute etter noe seriøst eller ei?

Forskeren undersøkte data fra en spørreundersøkelse som inkluderte spørsmål om hvor deltakerne møtte sin nåværende partner.

3000 par ble sjekket - var det forskjeller på parene som møttes via en datingapp eller i det virkelige liv? Hvilke intensjoner hadde de da de traff hverandre, og hvor fornøyde var de med forholdet og livet ellers?

LES MER: Her er datingtipsene du ikke bør gå glipp av

LES MER: Høyden gjør datinglivet vanskelig for Inga (26) og Fredrik (25)

Sterkere ønske om samboerskap og barn

Dataene brukt i studien er fra 2018, og da var det vanligst å møte partneren gjennom venner. Like etter fulgt datingapper, med Tinder som et vanlig møtested.

Forskning.no skriver at de som hadde møtt partneren via dating-apper, oppga at de hadde hatt et sterkere ønske om å bli samboer enn de andre oppga. Kvinnene svarte også at de hadde et sterkere ønske om å finne en partner å få barn med, enn kvinnene som traff partneren offline.

I tillegg så det ut til at appene hadde bragt partnere fra mer ulike bakgrunner sammen, som ulikt utdanningsnivå eller fra ulike deler av landet.

Hør episoden om dating i Byas-podkasten «Smellen».

Publisert: 16. januar 2021, 11:00