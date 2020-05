Aktuelt Fretex Bruktbutikker merker at folk har korona-ryddet: – Ikke kapasitet til å håndtere alle varene som kommer inn Flere har gjenåpnet etter koronastenging - og lagrene er fulle etter at koronapandemien fikk folk til å ta en (ekstra) grundig vårrengjøring i loft og kjeller. Publisert: 31. mai 2020, 18:00 Lone Sætre Journalist

Butikksjef Martha Andrea Nordhal Vatne er tilbake på jobb, med antibac og koronarestriksjoner på plass. FOTO: Lone Sætre

Fulle stativer med klær henger utenfor Fretex i Breigata. Da Byas kommer inn i lokalet beklager butikkleder Martha Andrea Nordhal Vatne for rotet etter en ny levering som har kommet.

– Det har vært enormt med innleveringer. Fretex har nå gått ut og sagt at vi ikke skal ta imot ødelagte tekstiler, LP plater, DVD og bøker. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å håndtere alle varene som kommer inn, forteller Vatne.

LES MER:

Vårin (20) og Marie (17) deler sine grønne tips: – Når alt kommer til alt, så har vi ekstremt mye makt

I en periode i april fikk Fretex rundt 60 tonn med tekstiler daglig. Det er 10 tonn mer enn ellers i året. Nå mottas rundt 50 tonn hver eneste dag.

– Vi vet ikke hva som skyldes sesongskiftet og hva som er «koronaeffekten». På et tidspunkt måtte vi be folk om å vente med å sende inn klær, legger kommunikasjonsjef for Fretex Trine Gjermundbo til.

Butikkleder Vatne sier at det er en god tid for å handle brukt.

– Butikken er overfylt av klær som har blitt levert inn den siste perioden, sier hun.

Flere fulle lager

På Moderne Vintage i Stavanger merkes det at folk har hatt tid til å rydde loft og kjeller.

– Nå er det heldigvis travlere enn noensinne, og vi har virkelig fått anledningen til å fylle opp lageret, sier Svein Brunstad oppstarter av butikken.

Svein Brunstad har hektiske dager med fullt lager. FOTO: Arkiv

LES MER:

Butikker og tjenester: Endrede åpningstider, hjemlevering, stengt? Her er vår oversikt!

Han tror at dette er tiden for å finne brukte skatter, og at folk har blitt mer miljøbevisste etter at pandemien traff oss.

– Jeg tror at denne perioden har fått folk til å endre handlevanene sine, og blitt mer bevisst på å ikke bare kjøpe nyproduserte varer, legger Brunstad til.

Klærne må i karantene

– Vi får aldri klær direkte til butikken. Alt går gjennom sortering først, og havner i karantene på sorteringsanlegget før det settes ut i butikk, forteller Vatne.

Det blir også ekstra jobb for de ansatte med koronarestriksjoner og smittevern.

LES MER:

Snart kan du få varene kjørt hjem fra Stavanger sentrum - helt gratis og utslippsfritt

– Vi har antibac som de fleste andre butikker. Prøverommene har akkurat åpnet, så de må vaskes over med desinfeksjon på knagger og speil. Trapper og bankterminal må også vaskes jevnlig, så det blir litt ekstra arbeid, legger hun til.

På Moderne Vintage har Brustad måtte passe på at smittevern blir overholdt.

– Jeg har spritet ned alle møbler, og passer på at det ikke er for mange inne i butikken om gangen, sier han.

Som mange andre er bruktbutikkene preget av situasjonen

Gjermundbo forteller at Fretex har det tøft etter at de måtte koronastenge. Den største inntekten forsvant, mens kostnader som leie av lokaler ble værende.

For butikken i Breigata har kundene strømmet til.

LES MER:

Trendene som gjør comeback denne våren

Bortsett fra sokker og undertøy bruker Martha Andrea Nordahl Vatne kun gjenbrukte klær. FOTO: Lone Sætre Mange ungdom kaster klær etter tre gangers bruk fordi det ikke er kult lenger. Det setter ting litt i perspektiv.

– Heldigvis har det vært mye kunder etter at vi åpnet. Det trengs virkelig nå, for å klare å komme over kneiken med flere måneder stengt. Det har også vært høy kvalitet på varene som har kommet, sier butikklederen.

Modern Vintage har holdt dørene åpne hele perioden, men med øde gater og lite besøkende preges økonomien.

– I mars gikk omsetningen ned med 75 prosent, da alle kunder forsvant over natten, forteller Brunstad.

LES MER:

Lokalet blir større og utstillerne flere: Pop up-marked flytter inn på Arkaden

Ikke så trendy som en skulle tro

Tidligere forskning fra SIFO, viser at nordmenn har et høyt klesforbruk, og i gjennomsnitt 359 plagg i skapet.

En undersøkelse utviklet av Ingunn Grimstad Klepp, og SIFO-kollega Kirsi Lataila viser at vi i gjennomsnitt kjøper 23,5 plagg i året. 86 prosent av det som kjøpes er nytt, og vi kjøper færre enn ett bruktplagg i året.

LES MER:

I sommer vil splitter nye griller vente deg både i parken og på stranda

Selv handler butikksjef Vatne på Fretex Breigata kun sokker, og undertøy nytt. Hun mener flere bør handle brukt for å ta hensyn til miljøet. Har du lyst til å handle mer second hand, men synes det er vanskelig å finne gull?

Her er Vatnes beste tips:

FAKTA: Her kan du handle brukt i Stavanger sentrum: Fretex Breigata Hvor: Breigata 20 Det finnes flere Fretex-butikker i området, og i Breigata er det et stort utvalg av klær. Faded Hvor: Østervåg 45, Stavanger Klærne som selges her er av den mer eksklusive sorten, vintage og merkevarer. Cinderella Hvor: Høleberggata 20, Stavanger. Her selges både vintage og nytt. Moderne Vintage Hvor: Harald Hårfagres gate 9, 4014 Stavanger Selger norsk design, gamle ikoner og nips for de moderne hjem. NMS gjenbruk Hvor: Nygata 11, 4001 Stavanger Gjenbruksbutikk med både klær og diverse. (Foreløpig koronastengt)

– Det er absolutt lurt å spørre de som jobber, for de har stort sett oversikt over hva de har inne. Hvis du bare er på generell skattejakt, tror jeg du alltid vil finne en skatt i bruktbutikker. Men bruk tid - og kom jevnlig.

Publisert: 31. mai 2020, 18:00